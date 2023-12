marktbericht DAX dürfte weiter zulegen Anleger hoffen auf Rekordhoch Stand: 01.12.2023 07:37 Uhr

Nach einem renditeträchtigen November dürfte sich der DAX-Aufschwung heute fortsetzen. Das Rekordhoch ist nicht mehr fern, und die Spekulationen auf Zinssenkungen machen Aktien attraktiv.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex heute rund eineinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt 0,5 Prozent höher auf 16.299 Punkte. Bis zum Rekordhoch bei 16.528 Punkten ist der Weg Experten zufolge charttechnisch frei.

Angetrieben von der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen hatte der DAX mit dem November den stärksten Börsenmonat in diesem Jahr vollendet. Gestern legte der deutsche Leitindex um 0,3 Prozent auf 16.215 Punkte zu. Damit hat er im vergangenen Monat insgesamt einen Aufschlag von 9,5 Prozent erzielt.

"Es war ein November, an den man sich erinnert", schrieb Stephen Innes von SPI Asset Management zum Monatswechsel. Die Anleger honorierten den guten Job der US-Notenbank in der Inflationsbekämpfung, ohne dabei eine schwere Rezession hervorzurufen. Eine aktuell moderatere Teuerung stelle das Zinsniveau infrage - mit entsprechendem Schub für risikoreichere Anlagen wie Aktien.

In dieser Woche waren die Inflationsdaten aus Deutschland und der Eurozone zur Freude der Investoren positiv ausgefallen. Die Inflation in Deutschland war im November auf 3,2 Prozent gesunken, im Euroraum auf 2,4 Prozent. Noch im Oktober 2022 hatten die Höchststände bei 10,6 Prozent im Euroraum und bei 11,6 Prozent in Deutschland gelegen.

"Die Entwicklung der vergangenen Monate ist ermutigend", sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel. Wie es mit den Zinsen im Euroraum aus seiner Sicht weitergehen sollte, sagte Nagel hingegen nicht. "Diese Frage lasse ich offen: Denn es ist derzeit geboten, datenabhängig von Sitzung zu Sitzung zu entscheiden." Die letzte Zinssitzung im laufenden Jahr ist am 14. Dezember in Frankfurt. Experten gehen davon aus, dass die EZB dann erneut den Zinssatz unverändert lassen wird.

Auch an den US-Börsen feierten die Anleger einen starken November. Zum Monatsende schloss der US-Leitindex Dow Jones mit einem Jahreshoch. Er ging gestern mit einem Plus von knapp 1,5 Prozent auf 35.9451 Punkten aus dem Handel. Der S&P 500 legte um 0,4 Prozent auf 4.568 Zähler zu. Die Nasdaq verlor dagegen 0,2 Prozent und rutschte auf 14.226 Punkte. Im November stieg der S&P 500 um 8,9 Prozent und der Dow um 8,8 Prozent, die Nasdaq legte um 10,7 Prozent zu.

Ein nachlassender Preisdruck, Spekulationen auf eine Zinswende und starke Quartalsergebnisse hatten die Aktienmärkte in den vergangenen Wochen angetrieben. In den USA ist eine Pause bei den Zinserhöhungen für die Dezembersitzung der Fed vollständig eingepreist, die Wetten für eine erste Zinssenkung im Frühjahr nehmen zu.

Die asiatischen Aktienmärkte starteten nach den zuletzt kräftigen Kursgewinnen verhalten in den letzten Monat des Jahres. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,2 Prozent leichter bei 33.431 Zählern. "Wir haben den Eindruck, dass ein Großteil der guten Nachrichten bereits in den Kursen enthalten ist. "Einige Gewinnmitnahmen und Umschichtungen dürften am Monatsende eine Rolle gespielt und die Nachrichten, die wir normalerweise in den Kursen sehen, überdeckt haben", sagte Rodrigo Catril von der National Australia Bank (NAB).

Die Börse in Shanghai verlor 0,3 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,9 Prozent.

Mitglieder des großen Ölkartells OPEC+ wollen ihre Produktion im ersten Quartal des kommenden Jahres weiter reduzieren. Nach einer Online-Sitzung teilte die Gruppierung mit, dass die Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland ihre bestehenden Einschränkungen von insgesamt 1,3 Millionen Fass (je 159 Liter) pro Tag bis März beibehalten.

Sechs weitere Mitglieder des Verbundes würden ihre täglichen Fördermengen im nächsten Quartal zusätzlich um fast 700.000 Fass Rohöl drosseln, hieß es. Die Ölpreise geben am Morgen trotzdem leicht nach.

Der IT-Dienstleister Bechtle verschafft sich durch eine Wandelanleihe frische finanzielle Mittel. Es sollen unbesicherte und nicht nachrangige Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 300 Millionen Euro angeboten werden, teilte das Unternehmen mit. Bechtle plant dafür eine Verzinsung von 1,75 bis 2,25 Prozent. Die Laufzeit der Anleihe wurde mit sieben Jahren angegeben. Das Geld will Bechtle unter anderem für Zukäufe im In- und Ausland nutzen.

Der Facebook-Konzern Meta will laut einem Zeitungsbericht noch im Dezember seinen Kurznachrichtendienst Threads schließlich auch in der EU an den Start bringen. Dabei werde es auch die Option geben, Threads nur zum Lesen von Beiträgen zu nutzen, ohne eigene Posts schreiben zu können, schrieb das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen. Der Dienst ist eine Alternative zu Elon Musks Online-Plattform X (ehemals Twitter).