marktbericht Gewinnmitnahmen drücken Kurse Rekordrally im DAX gestoppt? Stand: 15.03.2024 09:55 Uhr

Die Serie neuer Rekordhochs im DAX droht am sogenannten Hexensabbat zu reißen. Der deutsche Leitindex startet verhalten, gedämpfte Zinssenkungserwartungen verleiten die Anleger zu Gewinnmitnahmen.

Der anhaltend hohe Preisdruck in den USA dämpft die Zinssenkungserwartungen, den Aktienmärkten droht damit zum Wochenschluss der Treibstoff für weitere Anstiege auszugehen. Der DAX startet nahezu unverändert bei 17.938 Punkten in den letzten Handelstag der Woche.

Die Rekordserie im DAX droht damit zum Wochenschluss zu reißen. An den vergangenen drei Handelstagen hatte der DAX jeweils neue Rekordhochs markiert - zwei davon oberhalb der 18.000-Punkte-Marke. Mittlerweile steht das aktuelle Allzeithoch der deutschen Standardwerte bei 18.039 Zählern.

Doch die aktuellen Gewinnmitnahmen, die bereits gestern ihren Anfang nahmen, zeigen, dass der Kampf um die 18.000er-Marke im DAX noch lange nicht gewonnen ist. Es bahnt sich ein zähes Ringen zwischen "Bullen" und "Bären" an, also den Käufern und Verkäufern von Aktien. Dabei hat der DAX aus charttechnischer Perspektive durchaus noch weiteres Aufwärtspotenzial. Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC, beziffert das Kursziel für den deutschen Leitindex auf 18.400 Punkte.

Allerdings mahnt der heutige Hexensabbat zur Vorsicht: Heute verfallen an der Terminbörse Eurex Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf Einzelaktien. Der Große Verfallstag findet viermal im Jahr statt und zwar immer am dritten Freitag in den Monaten März, Juni, September und Dezember. In der Vergangenheit war er schon oftmals die Basis für eine Trendwende an den Börsen gewesen.

An der Wall Street zeigten sich die Anleger gestern angesichts der jüngsten US-Konjunkturdaten beunruhigt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent tiefer auf 38.905 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 16.128 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 5.150 Stellen ein.

Die Erzeugerpreise in den USA sind im Februar doppelt so stark gestiegen wie erwartet. Dies schürte unter Anlegern neue Sorgen, dass die US-Notenbank Federal Reserve die in ihrem Kampf gegen die Inflation erhöhten Zinsen doch später als erwartet wieder senkt.

An den Terminmärkten wird die Wahrscheinlichkeit für eine geldpolitische Lockerung der Fed bei ihren Sitzungen im Juni und Juli derzeit auf gut 60 beziehungsweise knapp 80 Prozent geschätzt. Vor der Veröffentlichung der Daten waren es noch 65 beziehungsweise 85 Prozent gewesen.

Die asiatischen Aktienmärkte finden zum Ende der Woche keine gemeinsame Richtung. Anleger zeigten sich von den Rückgängen an der Wall Street verunsichert. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index verabschiedete sich mit einem Minus von 0,3 Prozent ins Wochenende. Dagegen lag die Börse in Shanghai 0,5 Prozent im Plus.

Die durch die neuen US-Daten geschürten Zweifel an raschen Zinssenkungen durch die Fed stärken dem Dollar den Rücken. Parallel dazu gibt der Euro deutlich nach, seit gestern hat er über einen halben Cent zum Dollar verloren. Aktuell wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0883 Dollar gehandelt.

Dem Goldpreis kommen die wieder etwas gedämpften Zinssenkungserwartungen zugute, wirft Gold doch selbst keine Zinsen ab: Der Preis für das gelbe Edelmetall zieht am Morgen auf 2.168 Dollar je Feinunze an - es lockt das erst eine Woche alte Rekordhoch bei 2.195 Dollar.

Die Ölpreise geben im frühen Handel etwas nach. Sie können damit nicht an die deutlichen Kursgewinne der vergangenen Handelstage anknüpfen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 85,23 Dollar und damit 0,2 Prozent weniger als am Vorabend.

Es ist vor allem die Dollar-Stärke, die zum Wochenschluss auf den Ölpreisen lastet, macht der anziehende Dollar-Kurs doch den Rohstoff in Ländern außerhalb des Dollarraums teurer und bremst so die Nachfrage. Zuvor hatte die Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) eines Angebotsdefizits am Rohölmarkt in diesem Jahr den Ölpreisen noch deutlichen Auftrieb verliehen.

Im DAX steht zum Wochenschluss die Vonovia-Aktie im Fokus. Die Krise auf dem Immobilien-Markt hat den Branchenprimus tief in die roten Zahlen gerissen. Der Bochumer Konzern verbuchte nach massiven Abwertungen seiner Immobilien im vergangenen Jahr einen Rekord-Verlust von rund 6,7 Milliarden Euro. Die Anteilseigner sollen dennoch für 2023 eine Dividende von 0,90 Euro je Aktie erhalten.

Europas größter Softwarehersteller SAP befürwortet die Einführung eines Gütesiegels für Künstliche Intelligenz (KI). "Ich halte das für grundsätzlich sinnvoll", sagte der KI-Chef des DAX-Konzerns, Philipp Herzig, dem Wirtschaftsmagazin Capital. Das Prädikat "AI Made in Germany" soll einem Papier der Bundesregierung zufolge zu einem weltweit anerkannten Gütesiegel aufgebaut werden, das deutschen Unternehmen im internationalen Wettbewerb Vorteile verschafft.

Im Tarifstreit der Lufthansa mit der Gewerkschaft ver.di über mehr Geld für das Bodenpersonal streben nach Angaben der Lufthansa die Tarifparteien eine Schlichtung an. Auch die jüngste Verhandlungsrunde sei ohne Ergebnis geblieben, teilte die Lufthansa gestern mit. "Beide Seiten wollen ein Schlichtungsverfahren vereinbaren."

Der Agrarkonzern BayWa hat überraschend die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr ausgesetzt und schickt damit seine Aktien auf Talfahrt. Das Unternehmen begründete den Schritt mit einer hohen Zinsbelastung und Steuerquote, die das Konzernergebnis trotz eines operativ zufriedenstellenden Geschäftsverlaufs deutlich belastet hätten.

Der zweitgrößte deutsche Stahlkonzern Salzgitter erwartet nach Einbußen 2023 im neuen Geschäftsjahr zum Teil bessere Ergebnisse. 2023 sei der Vorsteuergewinn insbesondere wegen gesunkener Stahlpreise auf rund 238 Millionen Euro von zuvor 1,2 Milliarden Euro gefallen. Der Konzern sehe derzeit leichte Belebungsimpulse und die Chance eines besseren Marktumfelds in der zweiten Jahreshälfte.

Der Autozulieferer Hella sieht im laufenden Geschäftsjahr wegen einer schleppenden Marktentwicklung nur leichte Wachstumschancen. Der bereinigte Umsatz werde 2024 zwischen 8,1 und 8,6 Milliarden Euro liegen, teilte das im Nebenwerteindex MDAX gelistete Unternehmen mit. Die Aktionäre können sich dennoch über eine Regeldividende von 0,71 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr freuen.

Die japanischen Automobilhersteller Honda und Nissan wollen einem Medienbericht zufolge eine Absichtserklärung über eine umfassende Zusammenarbeit in ihrem Elektrofahrzeuggeschäft unterzeichnen, um besser mit chinesischen Konkurrenten konkurrieren zu können. Dies berichtete heute der Sender NHK. Anfang der Woche hatte die Zeitung "Nikkei" bereits über eine mögliche Kooperation berichtet.

Adobe hat angesichts einer schwachen Nachfrage nach seinen Fotoprogrammen mit KI-Funktionen einen Ausblick unter den Expertenerwartungen vorgelegt. Für das laufende zweite Quartal geht der Photoshop-Anbieter von einem Umsatz zwischen 5,25 und 5,30 Milliarden Dollar aus. Die Adobe-Aktie verlor daraufhin nachbörslich zunächst mehr als zehn Prozent.