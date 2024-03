marktbericht Kaum Bewegung erwartet DAX startet wohl nahe der 18.000er-Marke Stand: 14.03.2024 07:34 Uhr

Der DAX dürfte sich heute auf hohem Niveau stabilisieren, nachdem er gestern erstmals die Marke von 18.000 Punkten übersprungen hatte. Jetzt warten die Anleger auf neue Impulse.

Der Broker IG taxiert den DAX vor dem Handelsstart in etwa stabil bei 17.957 Zählern. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex erstmals die Marke von 18.000 Punkten übersprungen. Zum Handelsschluss pendelte er sich dann bei 17.961Zählern ein.

"Am heutigen Donnerstag heißt es nun erstmal durchatmen", schreibt der Charttechniker Martin Utschneider von der Finanzethos GmbH. Eine Konsolidierung auf sehr hohem Niveau sei zu erwarten. Mit dieser verliere der DAX aber noch nicht den perspektivischen Blick nach oben, denn sie schaffe "Kraft für neue Höhen".

"Auch wenn es sich nur um knapp anderthalb Punkte und nur einen kurzen Augenblick handelte, der Sprung des Deutschen Aktienindex über die 18.000er Marke ist ein weiterer Meilenstein auf einer beeindruckenden Rally", kommentierte Konstantin Oldenburger, Analyst beim Broker CMC Markets.

Immer wieder werde zwar als Gegensatz zur Euphorie an der Börse der Zustand der deutschen Wirtschaft ins Feld geführt. "Und natürlich läuft der Konjunkturmotor hierzulande derzeit alles andere als rund. Aber es ist wichtig sich klarzumachen, dass Börse nicht gleich Wirtschaft, sondern die Kurse auch von vielen anderen Faktoren bestimmt werden", sagte Oldenburger. "Fest steht aber auch, dass die Gewinne der größten deutschen Unternehmen im Durchschnitt weiter steigen."

Aber wie geht es jetzt weiter? Einige Fachleute warnen: "Der Markt ist gerade sehr, sehr kurzsichtig. Er denkt eigentlich nur noch an die erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) gegen Juni", sagte Kit Juckes, Stratege bei der Pariser Großbank Societe Generale.

Grundsätzlich scheine mittlerweile eine gewisse Irrationalität an den Märkten zu herrschen, sagte Eugen Keller, leitender Renten- und Devisenanalyst vom Bankhaus Metzler. "Auch die Tatsache, dass sich die geopolitische Lage mehr und mehr zuspitzt, scheint an den Märkten, in Anbetracht eines Hypes um das Thema Künstliche Intelligenz, der keine Grenzen kennt, niemand mehr zu interessieren."

Die Vorgaben der Wall Street für den heutigen Tag sind dürftig: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 39.043 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,5 Prozent auf 16.177 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 5.165 Punkte ein.

Überraschend gestiegene Verbraucherpreise hatten die Börsen nicht aus dem Tritt gebracht, aber die Erwartungen an eine erste Zinssenkung der US-Notenbank Fed zur Jahresmitte etwas gedämpft. An den Terminmärkten wird die Wahrscheinlichkeit für eine geldpolitische Lockerung bei den Fed-Sitzungen im Juni und Juli derzeit auf 65 und gut 80 Prozent geschätzt. Fallende Zinsen bei weiteren Zinsentscheiden gelten als mehr oder weniger ausgemacht.

Der Nikkei schloss 0,3 Prozent fester auf 38.807 Punkten. Die schwergewichteten Chipaktien folgten den Kursverlusten ihrer US-Pendants in der Nacht, aber Gewinne bei Energieaktien begrenzten die Verluste, sodass letztlich sogar ein kleines Plus gelang. "Japans wichtigste Chipaktien spiegeln die schwache Performance der US-Chipaktien wider. Es scheint, als sei der Hype um Nvidia vorbei", sagte Shigetoshi Kamada von Tachibana Securities.

In China notierte die Börse in Shanghai unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,1 Prozent.

Der Energiekonzern RWE erwartet nach deutlich gestiegenen Gewinnen 2023 im neuen Jahr schrumpfende Ergebnisse. Das bereinigte Nettoergebnis werde 2024 am unteren Ende der Spanne von 1,9 bis 2,4 Milliarden Euro liegen. Ursache hierfür seien insbesondere die gefallenen Strom-Großhandelspreise. Die Aktionäre, darunter viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen, sollen für 2023 eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie erhalten und für 2024 von 1,10 Euro.

Der US-Elektroautobauer Tesla plant einem Medienbericht zufolge die Produktion des Semi Trucks im Werk Grünheide bei Berlin. "Ich denke es macht Sinn, den Semi-Lastwagen auch in Europa in der Giga Berlin zu produzieren", zitierte das "Handelsblatt" Tesla-Chef Elon Musk: Zudem bekräftigte Musk der Zeitung zufolge, dass die Produktion eines Massenmodells, auch als Model 2 geläufig, "definitiv langfristig nach Berlin kommt". Den Tesla Semi stellte Musk 2017 vor. Der elektrische Sattelschlepper wird derzeit in Nevada entwickelt und in kleiner Stückzahl gebaut. Ende 2024 soll die Produktion hochgefahren werden.

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler kommt der Übernahme des Antriebsspezialisten Vitesco einen weiteren Schritt näher. Beide Konzerne hätten mit Zustimmung ihrer Aufsichtsräte einen Verschmelzungsvertrag geschlossen, teilten sie mit. Die Vitesco-Aktionäre sollen wie angekündigt für jedes ihrer Papiere 11,4 Schaeffler-Aktien erhalten. Damit der Deal zustande kommt, müssen die Anteilseigner beider Unternehmen noch zustimmen. Die Aktionäre von Vitesco stimmen auf ihrer Hauptversammlung am 24. April ab, die von Schaeffler am 25. April.