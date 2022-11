Marktbericht DAX höher erwartet Wo bleibt die DAX-Korrektur? Stand: 18.11.2022 07:43 Uhr

Nach der langen und starken Rally der vergangenen Wochen wäre eine kleine Korrektur im DAX keine große Überraschung. Einzig Verkäufer scheinen am deutschen Aktienmarkt immer noch Mangelware zu sein.

Der Blick der Anleger richtet sich auch zum Wochenschluss weiter nach oben. Der DAX dürfte mit einem Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,4 Prozent höher bei 14.319 Punkten.

DAX-Bullen leisten sich kaum Schwächen Außer kleinen Ermüdungserscheinungen wie dem gestrigen Ausflug in Richtung 14.100-Punkte-Marke geben sich die DAX-Bullen damit weiterhin keine Blöße. Eine Korrektur, die diesen Namen auch verdient, ist nicht in Sicht. Dabei sollte das weitere Aufwärtspotenzial des deutschen Leitindex zumindest aus technischer Perspektive in der kurzen Frist eher begrenzt sein. Marktbeobachter sprechen nach der langen und starken Rally der vergangenen Wochen von einer "überkauften" Situation im DAX. Doch bislang wurde noch jeder noch so kleine Rücksetzer wieder gekauft.

Zinssorgen lasten auf der Wall Street Von der Wall Street kommt jedenfalls keine große Unterstützung für die DAX-Bullen. Den US-Börsen ging gestern die Puste aus. Der Dow Jones stagnierte bei 33.546 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,4 Prozent auf 11.145 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf knapp 3947 Punkte ein. Unter den US-Anlegern machen sich allmählich Zweifel an einer Zinserhöhungspause der Notenbank Fed breit. Zahlreiche US-Notenbanker hatten zuletzt die Notwendigkeit betont, die Zinsen weiter zu erhöhen, wenn auch in einem langsameren Tempo. So sagte etwa der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, dass die Zinssätze möglicherweise eine Spanne von fünf bis sieben Prozent erreichen müssten, um "ausreichend restriktiv" zu sein, die Inflation einzudämmen.

Nikkei schließt leicht im Minus Die Vorgaben der Wall Street dämpfen die Kauflaune an den asiatischen Börsen Der 225 umfassende Nikkei-Index hat sich soeben mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 27.900 Punkten aus dem Handel an der Tokioter Börse verabschiedet. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

Gold und Euro im frühen Handel gefragt Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar etwas Schwäche. Parallel dazu zieht der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0371 Dollar an. Die europäische Gemeinschaftswährung hatte in den vergangenen Wochen zum Dollar deutlich Boden gutmachen können. Die Feinunze Gold kostet mit 1764 Dollar 0,2 Prozent mehr. Das gelbe Edelmetall hatte zuletzt von den nachlassenden US-Zinserwartungen und dem schwächelnden Dollar massiv profitieren können.

Experte sieht Mercedes-Benz-Strategie kritisch Im DAX rückt die Mercedes-Benz-Aktie in den Fokus. Dass der Stuttgarter Autobauer für einige Modelle in China die Preise senken musste, sollte der Konzernführung nach Ansicht des Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer Anlass zum Umdenken geben. Es zeige, dass die von den Stuttgartern ausgerufene Fokussierung auf hochpreisige Fahrzeuge riskant sei. "Man sollte nochmal sehr gründlich überlegen, ob das eine stabile Strategie für die Zukunft ist."

Siemens-Energy-Chef wechselt zu Gamesa Der vor der Übernahme durch den Mutterkonzern Siemens Energy stehende Windanlagenbauer Siemens Gamesa bekommt einen neuen Verwaltungsratsvorsitzenden. Siemens Energy-Chef Christian Bruch ersetze Miguel Lopez, teilten die Spanier mit. Der Wechsel sei der nächste logische Schritt in der möglichen Übernahme von Gamesa durch Siemens Energy und dessen Integration in den Mutterkonzern.

Amazon will auch 2023 Stellen streichen Der Chef des weltgrößten Online-Versandhändlers Amazon, Andy Jassy, hat die Beschäftigten nach der jüngsten Entlassungswelle auf einen weiteren Jobabbau eingestellt. Die Personalplanung des Vorstands ziehe sich bis ins kommende Jahr, das bedeute, es werde zu weiteren Stellenstreichungen kommen, erklärte Jassy in einem auf der Website veröffentlichten Memo an die Mitarbeiter.

GM hebt Jahresziele an - E-Autos ab 2025 profitabel Der größte US-Autokonzern General Motors rechnet mit mehr Gewinn. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte das bereinigte Betriebsergebnis bei mindestens 13,5 Milliarden Dollar liegen, so GM. Außerdem gab das Management um Vorstandschefin Mary Barra einen optimistischen Ausblick für Elektroautos ab. Bereits ab dem Jahr 2025 dürfte das Geschäft in Nordamerika mit einer Kapazität von einer Million Fahrzeugen pro Jahr "solide" Profit machen.

Visa bekommt einen neuen Chef Der Kreditkarten-Anbieter Visa hat einen neuen Konzernchef benannt. Am 1. Februar kommenden Jahres werde Ryan McInerney den Vorstandsvorsitz von Alfred Kelly übernehmen, kündigte der Mastercard und American-Express-Rivale gestern Abend nach US-Börsenschluss an. McInerney ist bereits seit 2013 für das globale Geschäft von Visa zuständig und hat dem Unternehmen zufolge 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche.