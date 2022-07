Marktbericht DAX höher erwartet Märkte atmen auf nach Fed-Entscheid Stand: 28.07.2022 07:41 Uhr

Hoffnungen auf eine mögliche Verlangsamung des Tempos der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed lassen die Märkte aufatmen. Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen starten.

Der DAX dürfte heute zunächst an seine Vortagesgewinne anknüpfen. Der Broker IG sieht den Leitindex zur Stunde 0,4 Prozent höher bei 13.209 Punkten. Zur Wochenmitte hatte der DAX nach zweit Verlusttagen wieder einen kleinen Gewinn eingefahren und 0,5 Prozent auf 13.166 Zähler zugelegt.

Starke Gewinne an der Nasdaq An der Wall Street wurde der Fed-Entscheid dennoch mit Wohlwollen aufgenommen. Der Der Dow Jones gewann 1,4 Prozent auf 32.198 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 4,1 Prozent auf 12.032 Punkte vor, und der breit gefasste S&P 500 legte 2,6 Prozent auf 4024 Punkte zu. Doch nicht nur die Aussicht auf ein möglicherweise langsameres Zinserhöhungstempo der Fed war ein Stimmungsaufheller für die Anleger. Es waren auch starke Firmenbilanzen von Konzernen wie Microsoft oder der Google-Mutter Alphabet, welche die Investoren zurück an die Wall Street lockten.

Kursgewinne an Asien-Börsen Die guten Vorgaben von der Wall Street gaben heute Morgen auch den Börsen in Asien Rückenwind. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 27.804 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.

Euro gut erholt bei 1,02 Dollar Der Dollar hat seit dem Fed-Entscheid auf breiter Front verloren. Im Gegenzug konnte sich auch der Euro, der sich gestern noch auf Kurs gen Dollar-Parität befand, wieder erholen. Am Morgen werden für einen Euro 1,0208 Dollar gezahlt. Die Feinunze Gold wird bei 1735 Dollar gehandelt.

Fresenius rudert wegen FMC bei Prognose zurück Im DAX rücken heute die Fresenius- und FMC-Aktien in den Fokus. Der Gesundheitskonzern Fresenius muss wegen Problemen bei der Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) beim Ausblick für das laufende Jahr zurückrudern. FMC leidet unter einem verschärften Mitarbeitermangel in den USA, der zu Kapazitätsengpässen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen in Nordamerika führen dürfte.

Engpässe bei Zulieferern bremsen Airbus Engpässe bei wichtigen Zulieferern haben die Produktionspläne von Airbus durchkreuzt. Der weltgrößte Flugzeughersteller rechnet deshalb in diesem Jahr nur noch mit der Auslieferung von 700 statt 720 Verkehrsflugzeugen, wie er gestern Abend in Toulouse mitteilte. Auch danach dürfte der Produktionsausbau bei den gefragten Mittelstreckenjets aus der A320neo-Familie langsamer vorankommen.

Siemens Energy weist russische Darstellung zurück Das Unternehmen Siemens Energy hat erneut die russische Darstellung zurückgewiesen, für Verzögerungen bei der Lieferung einer wichtigen Turbine zum Betrieb der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 verantwortlich zu sein. Der Transport der Turbine könne sofort starten, sagte ein Sprecher von Siemens Energy gestern Abend. Alle erforderlichen Dokumente für die Ausfuhr lägen vor. Was hingegen fehle, seien erforderliche Zolldokumente für den Import nach Russland. "Diese Informationen können von niemand anderem als Gazprom bereitgestellt werden."

Knorr-Bremse wird vorsichtiger Der Lkw- und Zugzulieferer Knorr-Bremse blickt wegen Russland und China zurückhaltender auf die Gewinnentwicklung im Gesamtjahr. Die operative Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) werde bei 10,5 bis 12 Prozent liegen, teilte das Unternehmen gestern Abend mit. Bisher hatte das Unternehmen mit 12,5 bis 14 Prozent gerechnet. Der Umsatz soll 6,9 bis 7,2 Milliarden Euro erreichen. Damit wurde das untere Ende der Spanne um 100 Millionen Euro angehoben.

Facebook-Konzern mit erstem Umsatzrückgang seit 2012 Der Facebook-Konzern Meta hat die rückläufigen Werbebudgets rund um den Globus zu spüren bekommen und den ersten Umsatzrückgang seit seinem Börsengang 2012 kassiert. Im zweiten Quartal fielen die Erlöse leicht um ein Prozent auf 28,8 Milliarden Dollar. Damit lag der Umsatz noch unter den Erwartungen von Analysten, die nach den Problemen von Snap und Twitter bereits ein schwaches Quartal prognostiziert hatten.