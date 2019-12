Deutschland braucht Fachkräfte. Nur wie kann Deutschland für ausländische Kräfte attraktiver werden? Vor einem Treffen im Kanzleramt sagte Wirtschaftsminister Altmaier, frühere Fehler müssten vermieden werden.

In Deutschland herrscht in vielen Regionen ein gravierender Mangel an Fachkräften. Deshalb schauen viele Unternehmen ins Ausland. Hier will Deutschland verstärkt für Zuwanderung von Arbeitskräften werben. Am 1. März 2020 tritt ein neues Gesetz in Kraft. Nur wie soll das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz umgesetzt werden? Darüber will heute die Regierung mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften im Kanzleramt beraten.

Daniel Pokraka, ARD Berlin, zur Umsetzung der Beschlüsse gegen Fachkräftemangel

tagesschau24 11:00 Uhr, 16.12.2019





Frühere Fehler vermeiden

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier möchte Fehler aus früheren Jahrzehnten vermeiden. "Integration ist leichter, wenn die Betroffenen schon Deutsch sprechen, bevor sie kommen, Integration ist leichter, wenn sie beruflich qualifiziert sind", sagte der CDU-Minister im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF mit Blick auf Einwanderer aus Nicht-EU-Ländern. "Wir wollen erreichen, dass wir den Menschen klar und deutlich sagen, ihr habt eine tolle Chance in Deutschland, aber ihr müsst auch bestimmte Leistungen bringen."

Forderungen nach Abbau bürokratischer Hürden gegen Fachkräftemangel

tagesschau 20:00 Uhr, 15.12.2019, Justus Kliss, ARD Berlin





In den nächsten Jahren gingen viel mehr Menschen in den Ruhestand, als neu ins Berufsleben kämen. "Deshalb müssen wir, wenn wir den Wohlstand erhalten wollen, dafür sorgen, dass jeder qualifizierte Arbeitsplatz in Deutschland besetzt werden kann", sagte Altmaier.

Es sind im Wesentlichen drei Felder, die die Bundesregierung angehen muss: Wenn Fachkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland nach Deutschland kommen sollen, muss geklärt sein, wie schnell die Menschen ein Visum bekommen. Kann ihre Berufsausbildung mit einem deutschen Abschluss verglichen werden? Und: Können die Fachkräfte Deutsch sprechen?

Hubertus Heil, SPD, zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz und der Zukunft der SPD

Bericht aus Berlin, 15.12.2019





Heil will Hilfe der Wirtschaft

Bundearbeitsminister Hubertus Heil von der SPD fordert Hilfe aus der Wirtschaft. Im Bericht aus Berlin sagte er, die Wirtschaft "muss uns sagen, in welchen Ländern sie für welche Branchen auch Fachkräfte anwerben will". Die Politik müsse das dann unterstützen, etwa indem sie die Botschaften in den entsprechenden Ländern aufstockt und damit auch die Visavergabe erleichtert. Wichtig sei auch die Anerkennung beruflicher Qualifikation. Der Minister sprach sich für den Abbau bürokratischer Hürden aus.

Goetheinstitute und Visavergabe

Wenn sich herausstellt, dass es vor Ort nur noch daran hakt, dass die deutsche Botschaft das Visum nicht schnell genug ausstellt, will die Bundesregierung also Abhilfe schaffen. Es sollen dann mehr Mitarbeiter in die entsprechende Botschaft im Ausland entsandt werden. Denn die Wirtschaft beklagt immer wieder: Man hätte einen geeigneten Bewerber im Ausland gefunden, wenn der nicht ewig auf sein Visum warten müsste.

Außerdem sollen die Goetheinstitute im Ausland gestärkt werden. Dort, wo geeignete Bewerber gut Deutsch lernen können, damit sie nicht wegen der Sprache an der Einreise scheitern. Oder damit es nicht so verläuft wie in den 1960er- und 1970er-Jahren, dass Zuwanderer zwar hier arbeiten, aber kein Wort Deutsch sprechen.

Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte

Bei dem Treffen im Bundeskanzleramt soll eine Absichtserklärung unterzeichnet werden. Nach Angaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) heißt es dazu in einem Entwurf, dass Deutschland international "in starkem Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte" stehe. Um die Möglichkeiten des Gesetzes voll auszuschöpfen, bedürfe es "noch weiterer konkreter Schritte der praktischen Umsetzung".

Mit Informationen von Anita Fünffinger, ARD-Hauptstadtstudio.

Gipfel im Kanzleramt zur Fachkräfte-Einwanderung

Dagmar Pepping, ARD Berlin

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 16. Dezember 2019 um 11:00 Uhr.