Mehrere Konzerne schalten keine Werbung mehr bei Facebook. Ihre Begründung: Das Netzwerk tue nicht genug gegen Fake News und Hasskommentare. Nun will Facebook fragwürdige Post plötzlich doch markieren - auch solche von US-Präsident Trump.

Facebook ändert seinen Umgang mit fragwürdigen Inhalten. Das Unternehmen kündigte an, künftig Beiträge von Politikern zu markieren, wenn diese gegen die Nutzungsregeln verstoßen. Das gelte auch für Inhalte, die US-Präsident Donald Trump in dem Sozialen Netzwerk verbreitet.

Facebook war in den vergangenen Wochen in die Kritik geraten, weil es - anders als Twitter - unwahre Behauptungen Trumps kommentarlos auf der Seite hatte stehen lassen. Twitter hatte vor einigen Wochen damit begonnen, Beiträge von Trump mit einem Link zu versehen, wenn diese nicht den Fakten entsprachen.

Auch Honda und Unilever schalten keine Werbung mehr

Auch eigene Mitarbeiter hatten Facebook-Chef Mark Zuckerberg kritisiert. Mehrere Firmen hatten zudem angekündigt, keine Anzeigen mehr bei Facebook zu schalten. Dieser Boykott bekommt nun gewichtige Unterstützung: Der Konsumgüterriese Unilever und der Autobauer Honda gaben bekannt, in den USA vorerst keine Werbeanzeigen mehr bei dem Online-Netzwerk und seiner Tochter Instagram zu schalten.

Der Boykott des Unilever-Konzerns trifft allerdings nicht nur Facebook, sondern auch Twitter. Das niederländisch-britische Unternehmen begründete die Entscheidung mit der Verantwortung der Unternehmen im Umgang mit kontroversen Beiträgen im Netz - speziell angesichts der angespannten politischen Atmosphäre in den USA. Facebook und Twitter müssten mehr tun, besonders bei Hasskommentaren und spalterischen Beiträgen während des US-Wahlkampfes. An der Börse gerieten Facebook und Twitter nach der Mitteilung des Konsumgüterkonzerns stark unter Druck.

Unilever-Zentrale in Rotterdam. Zu dem Konzern gehören unter anderem Marken wie Knorr, die Eiscreme "Ben & Jerry's" oder die Körperpflegeprodukte Dove.

Aufruf von US-Bürgerrechtlern

Honda teilte mit, im Juli keine Anzeigen mehr bei Facebook und Instagram zu platzieren, um ein Zeichen gegen "Hass und Rassismus" zu setzen. Zuvor hatten sich bereits etliche andere Unternehmen, darunter der US-Mobilfunk-Gigant Verizon und die bekannten Outdoor-Marken The North Face und Patagonia der Initiative #StopHateForProfit angeschlossen.

US-Bürgerrechtsorganisationen hatten Firmen in der vergangenen Woche zu dem Boykott gegen Facebook aufgerufen. So soll der Konzern an einer empfindlichen Stelle getroffen werden - Facebook macht fast seinen ganzen Umsatz mit Werbeerlösen. Die US-Protestwelle gegen Rassismus und Polizeigewalt hat die Kritik an Facebook, zu nachlässig mit kontroversen Beiträgen umzugehen, wieder stark aufflammen lassen