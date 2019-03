Wirtschaftsminister Altmaier will die deutschen Interessen gegenüber China künftig stärker vertreten. In den tagesthemen sagte er, Europa dürfe keinen Ausverkauf bei wichtigen Zukunftstechnologien zulassen.

Deutschland und die EU wollen in Wirtschaftsfragen gegenüber China stärker auf Gleichberechtigung pochen. Das erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in den tagesthemen. Die Bundesregierung werde darauf achten, dass deutsche und europäische Firmen in China künftig die gleichen Chancen hätten wie chinesische Firmen, die hierzulande investieren wollten. Er verwies auf Probleme, die etwa Autobauer beim Rennen um Staatsaufträge aus Peking hätten oder die Notwendigkeit von Joint Ventures mit chinesischen Unternehmen.

Altmaier betonte, Deutschland habe bereits mehrere Gesetze des Außen- und Wirtschaftsrechts verschärft. So dürfe der Staat bereits regulatorisch aktiv werden, wenn sich ein ausländisches Unternehmen mit mehr als zehn Prozent bei einem Unternehmen einkauft. Vorher lag diese Schwelle bei 25 Prozent. Desweiteren sei eine Handhabe bei Verdacht auf staatlich gesteuerten Technologietransfer geplant, so Altmaier: "Notfalls, wenn klar erkennbar ist, dass ein Land ein Unternehmen nur kauft, um Technologie aus Deutschland abzuziehen, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, eine solche Übernahme vorübergehend zu verhindern, indem der Staat selbst ein Angebot vorlegt, und dann das Unternehmen wieder privatisiert an verlässliche andere Unternehmen."

Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister, zu den Handelsbeziehungen mit China

Mahnung an Italien

Gleichzeitig müsse aber die EU darauf achten, dass sich einzelne Länder nicht abhängig machten von chinesischen Investitionen. Er forderte die italienische Regierung auf, eine engere Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen nur in Abstimmung mit der Europäischen Union zu vereinbaren. "Wir müssen immer im Stande sein, eigene Interessen frei und unabhängig zu vertreten. Und vor allen Dingen müssen wir als Europäische Union darauf bestehen, dass deutsche, dass europäische Firmen in China die gleichen Rechte haben wie chinesische Firmen hier bei uns."

Eine weitere Maßnahme sei, Arbeitsplätze in Europa zu sichern und wichtige Technologien nicht an ausländische Investoren auszuverkaufen. Als Beispiele nannte er die Batterieproduktion oder den Bereich Künstliche Intelligenz.

EU ringt um China-Strategie

Die EU-Staaten diskutieren derzeit über eine gemeinsame Linie im Umgang mit dem Machtstreben Chinas. Die Außenminister der Mitgliedstaaten diskutierten am Montag erstmals über den Vorschlag der EU-Kommission, China als "Systemrivalen" einzuordnen und zumindest unfairen Wettbewerbspraktiken und Menschenrechtsverletzungen deutlich entschlossener entgegenzutreten. Um Interessen und Werte gegenüber China vertreten zu können, sei es ganz wichtig, die Beziehungen als Europäische Union zu organisieren und nicht jeder einzeln, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas in Brüssel.

Zehn-Punkte-Plan

Um dem politischen und wirtschaftlichen Machtstreben Chinas etwas entgegenzusetzen, will die EU-Kommission nun einen Zehn-Punkte-Plan umsetzen. Konkret könnte demnach die Vergabe öffentlicher Aufträge künftig stärker an Arbeits- und Umweltstandards gekoppelt werden. Die Behörde fordert zudem die Zustimmung der EU-Staaten zu einem Verfahren, um Dumping-Angebote mit Strafen belegen zu können.

Kritiker monieren, China versuche sich gezielt mit Großprojekten in Europa einzukaufen und so die EU zu entzweien. Bislang investiert China vor allem in Süd- und Osteuropa. Jedoch profitieren bei dem Projekt "Neue Seidenstraße" laut einer Untersuchung des Mercator Instituts vor allem chinesische Unternehmen.