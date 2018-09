Das Ziel der Bundesregierung, dass eine Million E-Autos bis zum Jahr 2020 auf Deutschlands Straßen fahren sollen, kann nicht erfüllt werden.

Unter der Hand war es schon lange klar, nun gehen auch die Berater der Bundesregierung davon aus, dass das Ziel von eine Million E-Autos auf Deutschlands Straßen bis 2020 nicht zu realisieren ist. Die Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) schrieb in einem Forschungsbericht, dass das Ziel, ausgehend von der derzeitigen Marktdynamik, wohl erst 2022 erreicht sein wird.

Im Jahr 2010 hatte die NPE die Schätzung abgegeben, dass bis 2020 eine Million E-Autos auf deutschen Straßen fahren werden. Die Bundesregierung hatte sich dieses Ziel zu eigen gemacht. Allerdings hatte Bundeskanzlerin Merkel schon vor einem Jahr gesagt: "So wie es im Augenblick aussieht, werden wir dieses Ziel nicht erreichen."

Im internationalen Vergleich weit hinten

Dafür sprechen schon lange die Fakten. Anfang 2018 fuhren gerade einmal 290.571 E-Autos und Autos mit Hybridmotor auf deutschen Straßen. Bis Ende August kamen zwar noch einmal 109.481 Neuzulassungen dazu, doch auch dieser Aufwärtstrend dürfte nicht ausreichen, um die Marke zu erreichen.

Im internationalen Vergleich liegt Deutschland weit hinter Ländern wie China, den USA und auch Norwegen, wo Elektromobilität politisch stärker gefördert wird. Henning Kagermann, Vorsitzender der NPE, betonte, dass die Eine-Million-Marke eine politische Richtgröße bleibt, es jedoch wichtiger sei, ein stimmiges Gesamtsystem aus Angebot, Infrasturktur, Dienstleitungen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die Verbraucher zu schaffen.

70.000 Ladenpunkte nötig

Die Verbreitung von E-Autos werde durch verschiedene Gründe gehemmt: hohe Preise für die Fahrzeuge, wenige Modelle, die geringe Reichweite mit einer Batterie im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor und fehlende Ladestationen. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sind für eine Million E-Auots auf den Straßen 70.000 Normal-Ladepunkte und 7.00 Schnell-Ladepunkte nötig. Zuletzte zählte der BDEW nur 13.500 öffentliche und teilöffentliche Ladepunkte.

Dabei hatte es jüngst viele Initiativen und Förderprojekte gegeben, um zumindest dieses Problem zu lösen. Die Große Koalition will, dass es bis 2020 mindestens 100.000 zusätzliche Ladepunkte für E-Autos geben soll. Hersteller hatten ein Gemeinschaftsunternehmen für den Aufbau eines Ladenetzes an vielbefahrenenen Strecken gegründet. Zumindest diese Initiative wertet die NPE als Erfolg. Auch auf der Angebotsseite bemühen sich die Hersteller nach Kräften: Inzwischen sind 33 Modelle deutscher Autobauer am Markt, bis 2020 sollen es den Schätzungen zufolge 100 sein.

Die NPE beobachtet seit acht Jahren den E-Auto-Markt in Deutschland.

