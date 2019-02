Deutsche Wirtschaft 2018 Haarscharf an der Rezession vorbei

Die Weltwirtschaft hat sich 2018 abgekühlt - mit Folgen für Deutschland: Das Bruttoinlandsprodukt stieg lediglich um 1,4 Prozent. Zum Jahresende stagnierte die Wirtschaft sogar und entging knapp einer Rezession.

Die deutsche Wirtschaft hat sich zum Ende des vergangenen Jahres schwächer entwickelt als zuletzt angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt stagnierte im vierten Quartal 2018 wegen schwächelnder Exporte überraschend, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Im dritten Quartal war die Wirtschaftsleistung sogar geschrumpft.

Die deutsche Wirtschaft ist damit Ende 2018 an einer leichten Rezession vorbeigeschrammt. Sinkt die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge, sprechen Ökonomen von einer "technischen Rezession". Es handelt sich in diesem Fall aber nur um eine sehr milde Rezession. Anders sieht es aus, wenn die Wirtschaftsleistung im Gesamtjahr gegenüber dem Vorjahr schrumpft.

Neuntes Wachstumsjahr in Folge

Im Gesamtjahr 2018 wuchs das BIP etwas schwächer als zunächst berechnet, und zwar um 1,4 Prozent. Im Januar war das Bundesamt noch von einem Anstieg des BIP von 1,5 Prozent ausgegangen. 2018 war das neunte Wachstumsjahr in Folge, allerdings hatte sich das Tempo deutlich verlangsamt.

Impulse kamen im vierten Quartal 2018 dem Bundesamt zufolge vor allem aus dem Inland. Die Unternehmen investierten mehr in Bauten sowie in Maschinen und andere Ausrüstungen. Die Konsumausgaben der Verbraucher stiegen leicht. Die Konsumausgaben des Staates, zu denen unter anderem soziale Sachleistungen und Gehälter der Mitarbeiter zählen, legten den Angaben zufolge deutlich zu.

Keine Impulse vom Export

Der Außenhandel lieferte dagegen keine Wachstumsimpulse. Der Export leidet unter handelspolitischen Konflikten und der Abkühlung der Weltkonjunktur. Für das laufende Jahr haben sich die Aussichten eingetrübt. Wirtschaftsforschungsinstitute, internationale Organisationen und die Bundesregierung hatten zuletzt ihre Wachstumsprognosen für die exportorientierte deutsche Wirtschaft gesenkt.

Als Gründe wurden vor allem die Abkühlung der Weltwirtschaft, internationale Handelsstreitigkeiten sowie die Unwägbarkeiten des Brexits genannt. Die Bundesregierung erwartet für dieses Jahr eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts von 1,0 Prozent. In ihrer Herbstprognose war sie noch von einem Plus von 1,8 Prozent ausgegangen.

Über dieses Thema berichtete am 14. Februar 2019 Deutschlandfunk um 09:00 Uhr in den Nachrichten. Tagesschau24 berichtet um 11:30 Uhr in der Wirtschaft.