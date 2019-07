Seit Mai 2015 stand Harald Krüger an der Spitze des BMW-Vorstands - nun will er den Konzern 2020 verlassen. Er wolle sich "neu orientieren". Über einen Nachfolger soll in rund zwei Wochen beraten werden.

Nach mehr als vier Jahren an der Spitze des BMW-Vorstandes hört Harald Krüger nach Auslaufen seines Vertrages im kommenden Jahr auf. Das teilte der Konzern auf seiner Internetseite mit. Krüger habe den Aufsichtsrat über seine Entscheidung selbst informiert. Er begründete den Schritt demnach damit, sich neu orientieren zu wollen:

"Die BMW Group ist seit mehr als 27 Jahren meine berufliche Heimat. Nach über zehn Jahren im Vorstand, davon mehr als vier Jahre als Vorstandschef der BMW Group, will ich mich nun beruflich neu orientieren und meine vielfältige internationale Erfahrung in neue Aufgaben und Projekte einbringen."

Aufsichtsrat will am 18. Juli über Nachfolge beraten

Der heute 53-Jährige war schon 2003 in den Vorstand von BMW berufen worden und war Personalchef und Chef der Marken Mini und Rolls-Royce. Seit dem 13. Mai 2015 führt Krüger den BMW-Vorstand an. Über einen möglichen Nachfolger will der Aufsichtsrat des Autobauers am 18. Juli beraten. Bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit soll Krüger das Unternehmen weiterhin führen. Als mögliche Nachfolger sind Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich und Produktionsvorstand Oliver Zipse im Gespräch.

Bereits vor seiner offiziellen Entscheidung, nicht mehr für eine zweite Amtszeit als Chef zur Verfügung zu stehen, hatte es Berichte gegeben, der Aufsichtsrat zweifle eine Vertragsverlängerung für Krüger an. Krüger stand in der Kritik, weil er den Bereich der Elektromobilität zu zögerlich ausgebaut habe.

In der schriftlichen Erklärung auf der Unternehmensseite dankte Krüger ausdrücklich dem Team, mit dem er bei BMW zusammengearbeitet habe. Die Autobranche sei in den vergangenen Jahren "von enormen Umbrüchen" geprägt gewesen, "die mehr Veränderungen gebracht haben als die 30 Jahre zuvor". Diese hätten von den Mitarbeitern "enorme Kraftanstrengungen" abverlangt.

"Mit großer Leidenschaft wichtige Akzente gesetzt"

Auch der Vorsitzende des BMW-Aufsichtsrates, Norbert Reithofer, fand lobende Worte für den scheidenden Vorstandsvorsitzenden: