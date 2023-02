Öffentlicher Dienst Beamtenbund droht mit neuen Warnstreiks Stand: 19.02.2023 09:17 Uhr

Der Chef des Beamtenbunds dbb, Silberbach, droht im aktuellen Tarifkonflikt mit einer Ausweitung der Warnstreiks. Die Arbeitgeberverbände lehnen die gestellten Forderungen weiter als nicht umsetzbar ab.

Kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat der Chef des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach, mit einer Ausweitung der Warnstreiks gedroht.

Für die angespannte Finanzlage der Kommunen seien die Politiker im Bund, insbesondere aber die der Länder schuld, sagte Silberbach der "Bild am Sonntag". "Wenn die Arbeitgeber weiter mauern, müssen die Warnstreiks zwangsläufig ausgeweitet werden", ergänzte er.

Arbeitgeberverbände: Forderungen nicht umsetzbar

Der Streit um höhere Gehälter soll in insgesamt drei Tarifrunden beigelegt werden. Die Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Karin Welge, sagte gegenüber der "Bild am Sonntag", sie habe nach wie vor den "uneingeschränkten Willen", wie vorgesehen in diesem Verhandlungszeitraum zu einem Abschluss zu kommen.

Welge kritisierte die Forderungen von dbb und ver.di und bezeichnete sie als nicht umsetzbar. "Würden die Forderungen erfüllt, würde dies die Leistungsfähigkeit der Kommunen überschreiten", sagte sie.

Zweite Verhandlungsrunde steht an

Ver.di und der Beamtenbund fordern für die rund 2,5 Millionen Angestellten in Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 500 Euro mehr. Der neue Tarifvertrag soll außerdem eine Laufzeit von zwölf Monaten haben. Die Arbeitgeber lehnen das ab, es sei wirtschaftlich nicht verkraftbar. Der Tarifabschluss soll nach ver.di-Vorstellungen analog auch für Beamte, Soldaten und Richter gelten.

Die erste Verhandlungsrunde war im Januar ergebnislos zu Ende gegangen, was eine Welle von Warnstreiks zur Folge hatte. Die zweite Runde ist für 22. und 23. Februar in Potsdam geplant.