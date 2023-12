Notfahrplan bei der Bahn Jeder fünfte ICE - aber mancherorts kein Regionalzug Stand: 08.12.2023 08:18 Uhr

Bei der Bahn gilt wegen des GDL-Warnstreiks ein Notfahrplan: Im Fernverkehr soll jeder fünfte Zug heute fahren, im Regionalverkehr ist die Lage komplizierter. Der Städtebund warf der Gewerkschaft "Egoismus zu Lasten des Landes" vor.

Der zweite bundesweite Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) schränkt den Betrieb der Deutschen Bahn und anderer Eisenbahnunternehmen massiv ein. Mit Betriebsbeginn am frühen Morgen sind die Auswirkungen besonders spürbar. "Im gesamten Fern- und Regionalverkehr kommt es zu massiven Beeinträchtigungen", teilte die Bahn mit.

Allerdings ist der Notfahrplan für den DB-Personenverkehr offenbar erfolgreich angelaufen. "Dieser Streik wurde äußerst kurzfristig angekündigt, und trotzdem konnten wir rechtzeitig unseren Notfahrplan aufstellen", sagte eine Bahnsprecherin. Im Fernverkehr sei wie angekündigt rund jeder fünfte Zug unterwegs. Die Bahnhöfe seien am frühen Morgen dennoch weitgehend leer. "Viele Fahrgäste haben ihre Reise vorgezogen oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben können", hieß es.

In Bayern fast Stillstand

Im Regionalverkehr seien die Auswirkungen dagegen - je nach Region - sehr unterschiedlich. Insbesondere in Bayern, wo die Bahn weiter mit den Auswirkungen des Schneechaos zu tun hat, dürfte kaum ein Zug unterwegs sein. In anderen Regionen werde das Angebot größer sein, teilte die Bahn mit.

Es ist in der laufenden Tarifrunde bei der Deutschen Bahn der zweite Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL. Im Personenverkehr hatte er gestern Abend um 22 Uhr begonnen und soll bis heute Abend um 22 Uhr andauern. Auch nach Ende des Streiks wird es einige Zeit dauern, bis der Verkehr wieder normal läuft, da etwa nicht alle Züge an den Orten sind, wo sie benötigt werden. Im Güterverkehr war der Ausstand am Donnerstag etwas früher gestartet. Hier befürchtet die Bahn einen Rückstau von rund 300 Güterzügen.

Landsberg: Streik "vollkommen unerklärlich"

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund warf der Lokführergewerkschaft GDL mit Blick auf die Umstände der Streiks Egoismus zu Lasten des Landes vor. "Die Interessen dieser kleinen Gewerkschaft sind offenbar wichtiger als Funktionsfähigkeit des ganzen Landes", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Bild"-Zeitung.

Der Warnstreik sei "viel zu kurzfristig angesetzt worden", Bürger und Kommunen hätten praktisch keine Zeit gehabt, "sich umzustellen". Angesichts der schon geplanten Urabstimmung sei der Ausstand zudem "vollkommen unerklärlich", sagte Landsberg. "Alle sollen auf die Bahn umsteigen, doch wenn die mal funktioniert, wird sie von dieser Minigewerkschaft lahmgelegt. Das schadet Millionen Menschen und auch noch dem Klima."

Weselsky unbeirrt

GDL-Chef Claus Weselsky verteidigte dagegen den neuen Streik erneut. Der "Rheinischen Post" sagte er: "So leid mir das für die Kunden tut, aber wir haben derzeit keine andere Wahl." Das Management und der Personalvorstand Martin Seiler seien nicht bereit, über die Absenkung der Wochenarbeitszeit und über die Tarifverträge für Fahrdienstleiter zu verhandeln. "Wer nicht zuhören will, muss die Konsequenzen tragen", ergänzte der GDL-Vorsitzende. Ähnlich hatte er sich in den vergangenen Tagen mehrfach geäußert. Er unterstellt der Bahn fehlende Verhandlungsbereitschaft.

Die Bahn kritisierte die GDL scharf. Ein Streik so kurz nach dem Wintereinbruch und so kurz vor dem Fahrplanwechsel sei verantwortungslos und egoistisch. Personalvorstand Martin Seiler erklärte: "Anstatt zu verhandeln und sich der Wirklichkeit zu stellen, streikt die Lokführergewerkschaft für unerfüllbare Forderungen. Das ist absolut unnötig." Er hatte die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden als unerfüllbar zurückgewiesen.