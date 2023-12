Nach Wintereinbruch in Bayern EVG und Pro Bahn fordern Konsequenzen aus Bahnchaos Stand: 04.12.2023 07:46 Uhr

Nach dem Chaos im Zugverkehr am Wochenende in Bayern haben die Eisenbahner-Gewerkschaft EVG und der Fahrgastverband Pro Bahn die Störanfälligkeit der Bahn kritisiert. Auch heute fahren nur wenige Fernzüge von und nach München.

Nach den massiven Ausfällen im Bahnverkehr wegen starker Schneefälle in Süddeutschland haben die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Fahrgastverband Pro Bahn Kritik geübt und Konsequenzen für die Wintertauglichkeit der Bahn gefordert.

"Der Slogan 'Wir fahren bei jedem Wetter' hat keine Glaubwürdigkeit mehr", sagte der EVG-Vorsitzende Martin Burkert der "Augsburger Allgemeinen". Er forderte massive Investitionen nach dem Vorbild anderer Länder, wie etwa Österreich. Die deutsche Schienen-Infrastruktur nannte er im Vergleich dazu "in weiten Teilen marode".

Pro Bahn bemängelt "große Störanfälligkeit"

Der Bundesvorsitzende von Pro Bahn, Detlef Neuß, betonte, der Bahnverkehr in Deutschland sei "nach jahrzehntelanger Sparpolitik nur noch auf Kante genäht". Früher sei die Bahn "viel besser gegen heftige Wintereinbrüche gerüstet" gewesen. Er forderte, dass die "große Störanfälligkeit" bei der geplanten Bahnreform eines der zentralen Themen werde.

Eines der vielen Probleme sei, dass die Bahn aus Kostengründen bis in die jüngste Vergangenheit immer mehr Gleise als Abstellmöglichkeiten zurückgebaut habe und nun ganze Züge direkt in den Bahnhöfen abgestellt werden müssten, wenn sie ihr Ziel nicht mehr ansteuern könnten.

"Durch die verstopften Bahnhöfe wird der Bahnverkehr noch schneller blockiert und kommt großflächig zum Erliegen", sagte Neuß. Er forderte, dass viele Fehler der alten Bahnreform von 1994 korrigiert werden müssten. "Statt auf möglichst viele Gewinne der Bahn zu schauen, muss der Betrieb im Alltag funktionieren", betonte der Bundesvorsitzende.

Weiterhin Einschränkungen im Bahnverkehr

Nach dem Wintereinbruch und den damit einhergehenden Schneefällen ist der Münchner Hauptbahnhof weiterhin nur stark eingeschränkt im Betrieb.

Die Deutsche Bahn (DB) erwartete am Montagmorgen eine hohe Auslastung der Züge und rät dazu, Reisen von und nach München zu verschieben. Unter anderem gab es noch keine Verbindungen zwischen der Landeshauptstadt und Innsbruck, Salzburg und Zürich. Zusätzlich waren weniger Fernverkehrszüge im Einsatz.

Passagiere werden gebeten, sich vor Reiseantritt über den Status ihrer Verbindung zu informieren und nicht notwendige Reisen auf Dienstag oder später zu verschieben. Für geplante Reisen am Montag ist wie auch schon am Wochenende die Zugbindung aufgehoben worden. Die Tickets sind damit laut DB auch an anderen Tagen gültig.