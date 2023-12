Schneechaos in Süddeutschland Bahnverkehr um München eingestellt Stand: 02.12.2023 08:11 Uhr

Auf vielen Straßen und Schienen Bayerns geht wegen Schneefällen und Eis nichts mehr. Im Großraum München wurde der Bahn-Fernverkehr komplett eingestellt. Auch in anderen Teilen Deutschlands ist mit Schnee zu rechnen.

Schnee und Eis haben in Süddeutschland für Chaos auf den Straßen und im Bahnverkehr gesorgt. Wie die Bahn mitteilte, kommt es derzeit zu Verspätungen und Zugausfällen. Der Hauptbahnhof in München könne nicht angefahren werden, sagte eine Sprecherin. Unter anderem im Großraum München sei der Fernverkehr aktuell eingestellt. Darüber hinaus fielen die Verbindungen von der bayerischen Landeshauptstadt nach Salzburg, Innsbruck, Nürnberg, Stuttgart und Lindau aus. In Ulm und in München mussten Fahrgäste in Zügen übernachten.

Die Bahn geht davon aus, dass die Einschränkungen den ganzen Tag andauern werden. "Wir empfehlen, Reisen von und nach München zu verschieben", sagte die Sprecherin.

Auch in anderen Teilen von Süddeutschland könne es zu witterungsbedingten Zugausfällen und Verspätungen kommen, hieß es weiter. Alle Fahrgäste, die ihre in Süddeutschland geplante Reise aufgrund des Wintereinbruchs verschieben wollten, könnten ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung sei aufgehoben. Die Bahn bat, sich vor Reiseantritt auf bahn.de oder bei der telefonischen Reiseauskunft zu informieren.

Unfälle, umgestürzte Bäume

Auch U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen fuhren in der bayerischen Landeshauptstadt zunächst nicht mehr. Auf den Straßen im südlichen Bayern gab es zahlreiche Unfälle - bei den meisten blieb es laut Polizei bei Sachschäden.

Die Polizei von Oberbayern Süd forderte die Bevölkerung auf, zuhause zu bleiben. Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Räumdienste seien im Dauereinsatz. Viele kleinere Straßen außerhalb von Ortschaften seien stark verschneit oder durch umgestürzte Bäume blockiert. Die Beseitigung von Verkehrshindernissen werde zumindest bis in den späten Vormittag andauern.

Auch in Baden-Württemberg gab es viel Schneefall. Bei Stuttgart sorgte der Neuschnee dafür, dass Bäume umstürzten, wie die Polizei berichtete. In der Stadt Vaihingen bei Stuttgart fielen Teile eines Baumes auf eine Stromleitung. In den anderen Bundesländern war es zwar zumeist auch frostig kalt, Unfälle wurden jedoch nicht gemeldet. Hamburg meldete fünf Zentimeter Neuschnee. Die Räumfahrzeuge seien im Einsatz, hieß es.

Kräftige Schneefälle im Süden sollen andauern

Dem Deutschem Wetterdienst zufolge bleibt es zunächst bei dem winterlichen Wetter. Erwartet werden im Süden und Südosten bis zum Nachmittag andauernde, teils kräftige Schneefälle.

Die höchsten NeuschneemengenIm werden im Allgäu mit 30 bis 40 Zentimetern bis Samstagnachmittag erwartet. In Sachsen seien Neuschneemengen von zehn Zentimetern möglich. Darüber hinaus soll es an der Nord- und Ostseeküste sowie im angrenzenden Binnenland häufige Schneeschauer geben, die sich im Laufe des Tages bis zum nördlichen Mittelgebirgsraum ausbreiten.

Tagsüber werde verbreitet leichter Dauerfrost erwartet. Nur entlang des Rheins und im Emsland sowie unmittelbar am Meer bleibe es vorübergehend an einigen Stellen frostfrei. In der Nacht zum Sonntag müsse vor allem in Schleswig-Holstein und im südwestlichen Bergland mit strengem Frost mit Tiefstwerten zwischen minus 10 und minus 15 Grad gerechnet werden, hieß es weiter.