Medienbericht Bahn-App soll vor vollen Zügen warnen

Fahrgäste sollen künftig in der App der Deutschen Bahn auf stark gebuchte Züge hingewiesen werden. Das meldet der "Spiegel". So will der Konzern verhindern, dass Kunden zu dicht gedrängt reisen.

Die Deutsche Bahn will durch eine Neuerung in ihrer App und auf ihrer Website Kunden den Passagierfluss besser aussteuern. Das meldet der "Spiegel" mit Bezug auf Konzernkreise. Künftig sollen Kunden bei Buchungen einen Hinweis erhalten, wenn der ausgewählte Zug bereits zu 50 Prozent belegt ist. Dies soll Enge in den Waggons verhindern und so gefährliche Situationen vermeiden.

Nehmen die Reservierungen trotz dieses Warnhinweises auf einer bestimmten Verbindung weiter zu, verhindert es die App und die Buchungsseite künftig, dass dieser Zug noch gebucht und reserviert werden kann. Diese Funktion soll in den kommenden Tagen freigeschaltet werden. Wer zum Bahnhof geht, kann auch weiterhin in einen vollen Zug einsteigen, für den die App keine Fahrkarte mehr verkauft oder eine Reservierung vornimmt.

Stillstehende Züge am Münchner Hauptbahnhof.

Rückkehr zum Normalfahrplan

Mit Maßnahmen wie der App sollen verängstigte Kunden wieder in die Züge gelockt werden. Dazu soll auch das Angebot an Zügen im Fern- und Regionalverkehr wieder hochgefahren werden und sich dem Normalfahrplan weiter annähern. Wie genau sie dabei vorgeht, will der für den Personenverkehr verantwortliche Bahnvorstand Berthold Huber am heutigen Montag erklären. Dem Konzern zufolge waren selbst vor den Lockerungen mindestens zwei Drittel der Fahrten verfügbar.

Begonnen hat die Bahn mit dem Wiederhochfahren bereits Anfang Mai, vor allem im Regionalverkehr. Seither ist zumindest der Regionalverkehr wieder bei 90 Prozent. Allerdings fahren in der Krise weiter deutlich weniger Menschen Zug. Allein im Fernverkehr sind die Fahrgastzahlen in den vergangenen Wochen Ministerienangaben zufolge um rund 90 Prozent zurückgegangen.