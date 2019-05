Die Konjunktur in den USA zieht an: So wenig Arbeitslose gab es in den USA seit einem halben Jahrhundert nicht mehr. Doch nicht jede Branche profitiert.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

US-Präsident Donald Trump kann sich erneut über starke Zahlen auf dem Arbeitsmarkt freuen. Im März entstanden 263.000 neue Jobs. Die Arbeitslosenquote sank auf 3,6 Prozent - das ist der niedrigste Stand in den USA seit fast 50 Jahren.

Auch unter traditionell auf dem Arbeitsmarkt benachteiligten Gruppen wie den Hispanics und den Afroamerikanern rutschte die Arbeitslosenquote auf Rekordniedrigwerte.

Mehr Jobs im Gesundheitswesen

Besonders starke Zuwächse gab es im Dienstleistungssektor, im Gesundheitswesen und im Baugewerbe, leichte Zuwächse in der Industrie. Dagegen gingen im Einzelhandel und im Bergbau Jobs verloren.

Doch nicht nur Trump darf sich freuen. Auch die US-Notenbank kann sich bestätigt fühlen. Trump hatte zuletzt immer wieder eine Senkung der Leitzinsen gefordert. Doch bei mehr als drei Prozent Wirtschaftswachstum, Rekordniedrigwerten auf dem Arbeitsmarkt und einer fast idealen Inflationsrate gibt es für die Notenbank keinen Grund einzugreifen.