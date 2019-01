Der Internethändler Amazon muss seine WLAN-Bestellknöpfe vom Markt nehmen. Das Oberlandesgericht München entschied, dass sie zu intransparenten Bestellungen führen und so Gesetze für den Internethandel verletzen.

Im Internet einkaufen ohne Smartphone oder Tablet, einfach per Knopfdruck - das bietet Amazon für Waschmittel, Kaffee und einige Dutzend anderer Produkte des täglichen Bedarfs an. Jetzt hat das Oberlandesgericht München entschieden, dass das Versandunternehmen seine "Dash Buttons" nicht weiter verwenden dar.

Die aufklebbaren, nur mit dem jeweiligen Hersteller-Logo versehenen Knöpfe führten zu intransparenten Bestellungen, erklärten die Richter. Klare Informationen zu Inhalt, Preis und ein klarer Hinweis auf eine zahlungspflichtige Bestellung fehlten. Damit verstoße Amazon gegen die Gesetze für den Internethandel.

Beschwerden bei Verbraucherschützern

Geklagt hatte die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Dort seien Beschwerden von Verbrauchern eingegangen, sagte ihr Sprecher Thomas Bradler. Schon das Landgericht München hatte Amazon zur Unterlassung verurteilt. Dem schloss sich nun das Oberlandesgericht an und ließ keine Revision zu.

Unternehmen will gegen Urteil angehen

Amazon kündigte gegenüber tagesschau.de trotzdem an, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Es sei nicht nur innovationsfeindlich , sondern "hindere Kunden auch daran, selbst eine informierte Entscheidung darüber zu treffen, ob ihnen ein Service wie der 'Dash Button' ein bequemes Einkaufserlebnis ermöglicht", hieß es in einer Erklärung. Das Unternehmen sei überzeugt, dass der "Dash Button" und die dazugehörige App im Einklang mit der deutschen Gesetzgebung stehen.

Amazon setzt im Eigenhandel und als Marktplatz in Deutschland annähernd 26 Milliarden Euro im Jahr um und macht damit knapp die Hälfte des Online-Umsatzes in Deutschland. Wieviel davon über "Dash Buttons" erzeugt wurde, darüber schweigt der Konzern sich aus. In der Technikszene genießen die Geräte eine gewisse Beliebtheit, da sie sich mit einiger Kenntnis umprogrammieren und zu anderen Zwecken nutzen lassen können.

Aktenzeichen: 29 U 1091/18 OLG München