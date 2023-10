liveblog Wahlen in Bayern und Hessen + Esken mahnt schnelles Tempo bei Migrationsthemen an + Stand: 09.10.2023 09:48 Uhr

Nach dem schlechten Abschneiden ihrer Partei fordert SPD-Chefin Esken schnelle Entscheidungen bei Migrationsthemen. Die CSU lehnt ein viertes Ministerium für die Freien Wähler ab. Die Entwicklungen nach den Landtagswahlen im Liveblog.

Esken mahnt schnelles Tempo bei Migrationsthemen an

Grünen-Chefin Lang: Ampel muss Vertrauen gewinnen

Der Deutsche Caritasverband sieht die Erfolge der AfD bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern als Gefahr für das demokratische Miteinander. Das Erstarken der AfD sei ein Schrecken, sagte Caritaspräsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). "Im Gewand der Sorge um ökonomische und gesellschaftliche Belastungen durch zu viel ungesteuerte Migration schafft sich mit dieser fremdenfeindlichen Partei eine offen antisemitische Kraft Raum."

Auch die Caritas sei in der Pflicht, den Einfluss der AfD auf die politischen Themen und die Tonlage in den öffentlichen Debatten "mit aller Kraft zurückzuweisen".

Der hessische Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir möchte bei Gesprächen mit Landtagswahl-Gewinnerin CDU über eine mögliche Koalition "gerne über die Sache reden". Sich an der Sache zu orientieren, sei "das Allerallerbeste", sagte Al-Wazir dem Sender hr-Info.

Dass CDU-Ministerpräsident und Spitzenkandidat Boris Rhein auch mit der SPD sprechen werde, finde er "völlig normal", sagte Al-Wazir und verwies auch auf das Vorgehen der Grünen nach der vorangegangenen Wahl. "Ich glaube, dass gehört sich so, dass man da ordentlich sondiert, miteinander spricht und dann muss man sich entscheiden, ob man in Koalitionsverhandlungen eintritt und mit wem, und diese Entscheidung liegt natürlich bei der CDU."

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat nach dem Wahlerfolg der mit den Grünen regierenden CDU in Hessen auf weiter bestehende Differenzen im Bund hingewiesen. Auf Landesebene habe man natürlich andere Themen, sagte er im ARD-Morgenmagazin. Im Bund sehe man beim großen Thema der Eindämmung der irregulären Migration ganz andere Vorstellungen. So sträubten sich die Grünen gegen die Ausweisung weiterer sicherer Herkunftsstaaten im Asylrecht in Afrika oder wollten keine zusätzlichen Grenzkontrollen.

Linnemann bekräftigte das Angebot der Union an die Ampelkoalition, sich "konstruktiv und ohne Pauken und Trompeten" für eine gemeinsame Lösungssuche zur Begrenzung der Migration zusammenzusetzen. Angesichts von Überlastungen etwa im Bildungs- und Gesundheitssystem müsse gehandelt werden

Der stellvertretende Parteivorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, hat nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen einen Kurswechsel in der Ampelregierung auf Bundesebene gefordert. "So kann es nicht weitergehen", sagte Kubicki der "Bild"-Zeitung. Alle Ampel-Parteien hätten verloren. "Das ist das klare Signal, dass wir in Berlin endlich aufnehmen müssen, was die Menschen bewegt."

"In der Akw-Frage, beim Heizungsgesetz oder in der Migrationspolitik lagen oder liegen wir konsequent im Gegensatz zur Mehrheitsmeinung", sagte Kubicki. "Wenn wir keine Lösungen präsentieren, werden sich am Ende die Themen die Koalitionen suchen."

Die FDP hatte bei den Landtagswahlen vom Sonntag schwere Verluste hinnehmen müssen. In Bayern flog die Partei mit nur noch 3,0 Prozent der Stimmen aus dem Landtag. In Hessen büßten die Liberalen 2,5 Prozentpunkte ein und schafften nach vorläufigem Ergebnis mit 5,0 Prozent gerade noch den Einzug ins Landesparlament.

Nach Ansicht von Ex-CSU-Chef Erwin Huber ist das starke Abschneiden der Freien Wähler bei der Landtagswahl in Bayern auch hausgemacht. "Ich glaube, dass es strategisch ein Fehler war, einen Koalitionswahlkampf zu führen", sagte er im Deutschlandfunk. CSU-Chef Markus Söder hatte eine Zusammenarbeit mit den Grünen zuvor stets ausgeschlossen und seinen Wunsch bekräftigt, die Koalition mit den Freien Wählen unter Hubert Aiwanger fortzusetzen.

Aiwanger habe die Zusage der CSU für eine Fortsetzung der Koalition "schamlos ausgenutzt, die Beinfreiheit genutzt für Populismus und Propaganda". "Und das ist auch zulasten der CSU gegangen", sagte Huber. "Das heißt, diese Arbeitsteilung, die einen machen die Arbeit, jetzt sage ich mal CSU, die anderen machen die Propaganda, kann natürlich in den nächsten fünf Jahren nicht so weitergehen."

Der hessische Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Boris Rhein will nach seinem Sieg bei der Landtagswahl mit Grünen, SPD und FDP Gespräche führen und den Anfang mit dem bisherigen Koalitionspartner machen.

Man werde jetzt in die Sondierungen eintreten und "natürlich sprechen wir zuerst" mit den Grünen, "weil wir in der Tat sehr gute Erfahrungen gemacht haben, sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten, sehr pragmatisch, sehr freundschaftlich", sagte Rhein dem Sender hr-Info. Der aktuelle Koalitionspartner sei "unser erster Ansprechpartner". Es sei aber auch richtig weiterzuschauen, "mit wem wir sonst noch kommunizieren".

SPD-Chefin Saskia Esken hat als Reaktion auf das schlechte Abschneiden ihrer Partei bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen ein "Deutschlandtempo" bei wichtigen Entscheidungen in der Migrationsdebatte angemahnt. Bei den Themen, "die das Leben der Menschen wirklich beschweren", müssten erfolgreich, aber vor allem auch schnell genug Lösungen gefunden und umgesetzt werden, sagte Esken im ARD-Morgenmagazin.

Wenn etwa beschlossen werde, dass Ausländerbehörden rund um die Uhr erreichbar sein oder digitalisiert werden müssten, "muss es eben auch umgesetzt werden in Ländern und Kommunen", forderte Esken. Ähnlich sei es bei der Frage der Rückführungen. "Wir müssen jetzt dazu kommen, dass wir die Migrationsabkommen mit den Hauptzuzugsländern eben auch schließen."

Nach der Landtagswahl in Bayern hat CSU-Generalsekretär Martin Huber Forderungen der Freien Wähler nach einem weiteren Ministerium kategorisch zurückgewiesen. "Der Anspruch ist durch das Ergebnis in keinster Weise ableitbar", sagte Huber im Bayerischen Rundfunk.

Die Freien Wähler konnten bei der bayerischen Landtagswahl deutlich auf 15,8 Prozent zulegen, während die CSU leicht auf 37 Prozent verlor. Beide Parteien wollen ihre Koalition fortsetzen. Allerdings streben die Freien Wähler nach einem vierten Ministerium. Dies könnte der größte Streitpunkt in den bereits ab dieser Woche geplanten Gesprächen über eine neue Koalition werden.

Grünen-Chefin Ricarda Lang hat nach den Einbußen der Ampelparteien bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen ein Ende offener Streitigkeiten in der Koalition im Bund angemahnt. Es gehe jetzt darum, wieder mehr Vertrauen zu gewinnen, sagte Lang im ARD-Morgenmagazin. Man müsse zeigen, dass man die Kompetenz habe, die Alltagsprobleme der Menschen zu lösen. Dabei gehe es nicht um eine Sichtweise, wer in der Koalition gewinne oder verliere. "Das schaffen wir nicht gegeneinander, das schaffen wir nur zusammen."

Mit Blick auf mögliche Konsequenzen in der Migrationspolitik machte sich Lang für rasche Arbeitsmöglichkeiten stark. "Wer hier ankommt, soll ab dem ersten Tag arbeiten können." Nötig sei außerdem, bei der Verteilung von Migranten in Europa voranzukommen. Zudem bräuchten die Kommunen mehr finanzielle Unterstützung. Die vom Bund vorerst zugesagte eine Milliarde Euro zusätzlich reiche nicht aus.