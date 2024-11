liveblog Wahl in den USA ++ Kentucky und Indiana an Trump, Vermont an Harris ++ Stand: 06.11.2024 01:15 Uhr

In den ersten Bundesstaaten gab es einen "Call": Kentucky und Indiana gehen wie erwartet an Trump, Vermont an Harris. Auch im wichtigen Swing State Georgia haben die Wahllokale geschlossen. Die Entwicklungen im Liveblog.

In drei Bundesstaaten gibt es einen "Call", keiner ist eine Überraschung: Kentucky und Indiana gehen an Trump, Vermont an Harris. Vermont wählte seit 1992 immer demokratisch, Kentucky seit 2000 immer republikanisch, und auch Indiana stimmte in den vergangenen Jahrzehnten bis auf 2008 immer für den jeweiligen republikanischen Kandidaten.

Im Moment hat Trump damit 19 Delegierte im Electoral College, Harris hat drei.

Die Wahllokale schließen unter anderem in Georgia, dem ersten der sieben Swing States, in denen Präsidentschaftswahl entschieden werden dürfte.

Nicht die Mehrheit der US-Wählerinnen und -Wähler entscheidet darüber, wer ins Weiße Haus einzieht - sondern das Electoral College genannte Wahlmännergremium. Dort kann die Mehrheit - wie zum Beispiel 2016 - eine andere sein als im Land. Was ist das für ein Gremium, und warum existiert es?

Und gerade bei einem sehr knappen Wahlausgang, wie er jetzt anstehen könnte, wird eine Frage wichtig: Was passiert eigentlich, wenn es im Electoral College einen 269:269-Gleichstand gibt?

In manchen Teilen der Bundesstaaten Kentucky und Indiana haben Wahllokale geschlossen. Um 1.00 Uhr folgen die restlichen Teile dieser Bundesstaaten sowie South Carolina, Vermont, Virginia und das umkämpfte Georgia.

Der Datenanbieter Edison Research hat erste Ergebnisse US-weiter Nachwahlbefragungen veröffentlicht. Demnach sind 53 Prozent der Wähler Frauen im Vergleich zu 52 Prozent bei der Erhebung vor vier Jahren.

48 Prozent haben eine positive Meinung von Harris, verglichen mit 52 Prozent bei Joe Biden 2020. Bei Trump geben 44 Prozent an, eine positive Meinung zu haben, zwei Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren.

Zudem halten 73 Prozent der Befragten die Demokratie in den USA für bedroht. Die Demokratie war auch für 35 Prozent das wichtigste Thema bei der Stimmabgabe, gefolgt von der Wirtschaft mit 31, Abtreibung mit 14, Einwanderung mit elf und der Außenpolitik mit vier Prozent.

Die Umfragen sind sehr knapp, es könnte ein knappes Rennen zwischen Harris und Trump werden. Andererseits könnte in den Umfragen kleine Fehler geben, und er oder sie gewinnt alle der sieben besonders umkämpften Swing States. Wird schnell klar, wer vorn liegt - oder dauert es noch Tage? Auch das wird sich bestenfalls erst im Laufe der Nacht herausstellen.

Wichtige erste Stationen dieser Nacht werden die Swing States Georgia (Wahllokale schließen um 1.00 Uhr) und North Carolina (Wahllokale schließen um 1.30 Uhr) sein. Aber insgesamt dürften erste Auszählungsstände mit Vorsicht zu genießen sein - zum Beispiel, weil in ländlichen Gegenden schneller ausgezählt wird als in Städten.

Im Ersten gibt es ab 1.00 Uhr eine Sondersendung mit Jörg Schönenborn. Auch der Hörfunk berichtet in der ARD-Infonacht durchgehend.

Und wir bei tagesschau.de halten Sie natürlich auch auf dem Laufenden. Unsere gesamte Vorwahlberichterstattung mit Reportagen, Interview, Analysen usw. können Sie hier nachlesen:

Der republikanische Kandidat Trump hat seine Stimme gemeinsam mit seiner Frau Melania abgegeben. Dem FBI zufolge hat es gefälschte Bombendrohungen gegen Wahllokale gegeben.