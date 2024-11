liveblog Wahl in den USA ++ Selenskyj telefoniert mit Trump ++ Stand: 07.11.2024 01:17 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht von einem "ausgezeichneten Telefonat" mit dem künftigen US-Präsidenten Trump. Der Wahlsieger will Präsident Biden im Weißen Haus treffen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die frühere Repräsentantenhausvorsitzende Nancy Pelosi hat nach dem Wahlsieg Donald Trumps im US-Präsidentschaftsrennen zum Gebet aufgerufen. "Wir alle beten für den Erfolg Amerikas unter der nächsten Regierung", erklärte sie in einer Mitteilung, in der Trumps Name nicht erwähnt wurde. "Der friedliche Machtübergang ist der Grundstein unserer Demokratie", so Pelosi. "Nach jeder Wahl haben wir alle eine Verantwortung, zusammenzukommen und einen gemeinsamen Nenner zu finden."

Pelosi wird eine tragende Rolle beim Übergang der demokratischen Präsidentschaftskandidatur von Amtsinhaber Joe Biden auf dessen Stellvertreterin Kamala Harris im Sommer zugerechnet. Die Demokratin aus Kalifornien ist eine der größten Kritikerinnen Trumps. In der Vergangenheit erklärte sie unter anderem, ihr Ziel sei, sicherzustellen, dass der Republikaner niemals ins Weiße Haus zurückkehre.

Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence hat seinem Parteikollegen Donald Trump zum Sieg bei der Präsidentschaftswahl gratuliert. Das amerikanische Volk habe gesprochen, zusammen mit seiner Frau Karen habe er dem 78-Jährigen seine Glückwünsche übermittelt, erklärte Pence, der während Trumps erster Amtszeit dessen Stellvertreter war.

Pence gratulierte auch dem "Running mate" Trumps und künftigen Vizepräsidenten, J.D. Vance. "Wir werden weiterhin für alle in Verantwortung beten und fordern jeden Amerikaner auf, sich unseren Gebeten für unseren künftigen Präsidenten, Vizepräsidenten und gewählte Amtsträger auf allen Ebenen anzuschließen", sagte er.

Die Beziehung zwischen Pence und Trump ging in die Brüche, als sich der damalige Vizepräsident nach der Wahl 2020 weigerte, sich dem Wunsch Trumps zu beugen, die ihm obliegende Zertifizierung des Wahlsiegs des Demokraten Joe Biden zu sabotieren. Trump strafte Pence mit Verachtung, stellte sein Urteilsvermögen in Frage und bezeichnete ihn im Wahlkampf als "wahnhaft". Pence wiederum verzichtete darauf, sich hinter die erneute Kandidatur Trumps in diesem Jahr zu stellen.

US-Präsident Joe Biden hat die bei der US-Präsidentschaftswahl unterlegene demokratische Kandidatin Kamala Harris für ihre "Integrität" und ihren "Mut" gelobt. "Was Amerika heute gesehen hat, ist die Kamala Harris, die ich kenne und zutiefst bewundere. Sie war eine großartige Partnerin und Staatsdienerin voller Integrität, Mut und Charakter", erklärte Biden nach einer Rede seiner Vizepräsidentin an der Howard-Universität in Washington.

Wahlsieger Donald Trump hat die Einladung von US-Präsident Joe Biden ins Weiße Haus angenommen. Das Treffen solle "bald" stattfinden, teilte ein Sprecher des Republikaners mit. Der designierte Präsident schätze Bidens Anruf. Biden hatte Trump telefonisch zum Wahlsieg gratuliert und die Einladung ausgesprochen.

Trump war 2020 bei der Wahl gegen den Demokraten angetreten und hatte verloren, hat die Niederlage aber bis heute nicht akzeptiert. Damals hatte Trump Biden nicht nur nicht ins Weiße Haus eingeladen, sondern blieb auch dessen Amtseinführung fern.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem Republikaner Donald Trump nach eigenen Angaben bei einem "ausgezeichneten" Telefonat zu dessen Wahlsieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. "Ich hatte ein ausgezeichnetes" Telefonat mit Trump "und habe ihm zu seinem historischen Erdrutschsieg gratuliert", erklärte Selenskyj im Onlinedienst X.

"Wir haben vereinbart, einen engen Dialog beizubehalten und unsere Zusammenarbeit voranzutreiben", so Selenskyj. "Eine starke und unerschütterliche Führungsrolle der USA ist für die Welt und für einen gerechten Frieden unerlässlich. Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, die Unterstützung für Kiew im Abwehrkrieg gegen Russland massiv zu kürzen. Die USA sind derzeit der größte finanzielle und militärische Unterstützer Kiews.

Im Rennen um die 435 Sitze im US-Repräsentantenhaus scheinen die Republikaner derzeit die Oberhand zu haben. Bei den Wahlen vom Dienstag gab es bisher wenige Mandate, die Demokraten oder Republikaner zurückerobern konnten. Wenn dies einer Partei dann doch gelang, verpuffte der Vorteil jedoch bald, da ein anderer Sitz an das jeweils andere politische Lager ging. Es könnte noch Tage dauern, bis ausreichend Wahlkreise ausgezählt sind, um ermitteln zu können, welche Partei in den kommenden zwei Jahren die große Kongresskammer dominiert. Die aktuelle Dynamik deutet aber darauf hin, dass die Republikaner, die derzeit eine hauchdünne Mehrheit haben, leicht im Vorteil sind.

Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, zeigte sich zuversichtlich, dass seine Partei neben Senat und Weißem Haus auch die große Kongresskammer kontrollieren werde. Der Fraktionschef der Demokraten, Hakeem Jeffries, betonte indes, dass im Repräsentantenhaus nach wie vor sehr viel im Fluss sei. Sollten die Republikaner dort ihre bisherige Mehrheit verteidigen, könnte Donald Trump in den kommenden beiden Jahren durchregieren. Gelingt den Demokraten jedoch die Machtübernahme in der Kammer, könnten sie Gesetzesvorhaben des Weißen Hauses blockieren. Ihre bisherige knappe Mehrheit im Senat haben die Demokraten an die Republikaner verloren. Dort hatten rund ein Drittel der 100 Sitze zur Wahl gestanden.

