Ökonomisches Ringen USA und China - Annäherung statt Abgrenzung? Stand: 06.04.2024 10:46 Uhr

Die USA und China ringen erbittert um die weltwirtschaftliche Vormachtstellung. Gerade in Schlüsselbranchen sind Konkurrenz und Misstrauen groß. Dennoch setzt die US-Regierung auch auf Annäherung.

Tief im Süden der USA, in Norcross, Georgia, hat die Regierung von Präsident Joe Biden einen beinharten Fan: Matt Card, den Chef der Solar-Firma Suniva. Die USA, sagt er, waren einst weltweit führend in der Solarindustrie. Und er sei dieser Regierung und diesem Kongress zutiefst dankbar dafür, dass sie Steueranreize geschaffen haben, die die USA wieder zum Marktführer in diesem Bereich machen werden, so Card vorige Woche, als Finanzministerin Janet Yellen die Firma besuchte.

Suniva, ein Hersteller von Solarzellen, hatte vor sieben Jahren Konkurs angemeldet, unter anderem weil die Firma mit den günstigeren Angeboten aus China nicht mithalten konnte. Nun, im Frühling, will sie wieder anfangen zu produzieren - dank der Unterstützung aus Bidens Inflationsbekämpfungsgesetz.

Inflation Reduction Act stößt an seine Grenzen

Joe Bidens Regierung nimmt viel Geld in die Hand, um die USA unabhängig vom Import wichtiger Zukunftstechnologien zu machen - vor allem aus China. Aber das ist trotz aller Subventionen nicht so einfach. "Chinesische Überkapazitäten verzerren globale Preise und Produktionsmuster und schaden Unternehmen und Arbeitern in den USA und überall auf der Welt" sagte Finanzministerin Yellen beim Besuch von Suniva.

In der Vergangenheit sei das bei Stahl und Aluminium der Fall gewesen. Die chinesische Regierung hätten durch ihre Subventionen Überkapazitäten geschaffen, die dann ins Ausland exportiert worden seien. Nun sei der Aufbau dieser Überkapazitäten in neuen Industrien wie Solarenergie, Elektroautos und Lithium-Ionen-Batterien zu beobachten.

Yellen und auch Präsident Biden fordern von China einen, wie sie es nennen, "Wettbewerb auf Augenhöhe". Die "unfairen Praktiken" müssten ein Ende haben, sie seien auch für China nicht gut. Das ist die Botschaft, die Yellen mit auf ihre China-Reise genommen hat.

Auch die US-Elektroauto-Branche kriselt

Sorgen macht in den USA gerade der Absatz von Elektroautos. Nach einem ersten Boom steckt der Anteil der E-Autos bei um die sieben Prozent fest. Der langjährige Marktführer Tesla hat im ersten Quartal weniger Autos verkauft und angeblich seine Pläne gekippt, ein preisgünstiges E-Auto zu bauen - und das, wo die Konkurrenz aus China solche Fahrzeuge bereits im Angebot hat.

Paul Triolo vom Center for Strategic and International Studies (CSIS) rechnet deshalb mit neuen Zöllen in den USA: "Wir werden wahrscheinlich höhere Zölle vor allem für E-Autos sehen. Denn jahrelange Subventionen haben chinesischen Unternehmen einen großen Vorteil verschafft", sagte Triolo im Sender CNBC.

Bemüht um ein besseres Verhältnis zu China

Das könnte die Stimmung zwischen den beiden Wirtschaftsmächten wieder verschlechtern - genauso wie der Streit über die Plattform TikTok. Gerade hat das Abgeordnetenhaus ein Gesetz verabschiedet, das den chinesischen Besitzer von Tiktok zwingen soll, die App zu verkaufen.

Dahinter steckt ein tiefes Misstrauen gegenüber der chinesischen Regierung und die Sorge um die nationale Sicherheit - ein großes Thema auch für Präsident Biden. Gerade hat er Präsident Xi Jinping am Telefon gesagt, er werde weiter Chinas Zugang zu US-Technologien blockieren, wenn die nationale Sicherheit bedroht sei.

Aber Biden will die Kanäle offen halten und ausbauen. Dazu gehört das Telefonat mit Xi genauso wie Yellens mehrtägiger Besuch in China. Niemand wolle China und die USA zu entkoppeln, sagte Yellen vor ihrer Abreise, beide würden von Handel und Investitionen profitieren - zu fairen Bedingungen.