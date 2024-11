US-Wahl 2024

Trump erklärt sich zum Sieger "Wir werden das Land heilen" Stand: 06.11.2024 09:58 Uhr

Während die letzten Stimmen noch ausgezählt werden, hat sich Donald Trump bereits zum Wahlsieger erklärt. "Wir haben Geschichte geschrieben", sagte er vor seinen Anhängern in Florida.

Das Rennen ist noch nicht endgültig entschieden, doch für den republikanischen Kandidaten Donald Trump steht fest: Er hat die Wahl gewonnen. In einer Rede im Kongresszentrum in West Palm Beach in Florida trat er zusammen mit seiner Ehefrau Melania und mehreren seiner Kinder auf die Bühne.

"Ich möchte den Amerikanerinnen und Amerikanern für die besondere Ehre danken, dass sie mich zum 47. und zum 45. Präsidenten ernannt haben", sagte er an seine Unterstützerinnen und Unterstützer gerichtet.

"Ich werde mit jedem Atemzug in meinem Körper für Sie kämpfen", so Trump. Er wandte sich an seine Wähler und schwor, sich "für Ihre Familien und für Ihre Zukunft" einzusetzen. Er werde nicht ruhen, bis "wir ein starkes, sicheres und wohlhabendes Amerika geschaffen haben".

Werden "Grenzen in Ordnung bringen"

Die Rede des 78-Jährigen wirkte spontan. In seiner Ansprache ging er auf Schwerpunkte des Wahlkampfs ein. "Wir leben in einem Land, das Hilfe braucht, das dringend Hilfe braucht". Er werde das Land nun "heilen".

Im Wahlkampf hatte er vor allem auf Migrationspolitik gesetzt. "Wir werden das mit den Grenzen in Ordnung bringen", versprach der Politiker. Die USA würden nun ein "goldenes Zeitalter" erleben.

Vance spricht von "größtem Comeback" in US-Geschichte

Auch der voraussichtlich zukünftige Vizepräsident, J.D. Vance, wandte sich an die Unterstützer. "Ich glaube, wir haben gerade das größte politische Comeback in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika erlebt", sagte Vance, obwohl noch Stimmen gezählt werden.

Nach aktuellen Stimmauszählungen und Berechnungen von Reuters/Edison verfügt Trump über 266 der 270 Wahlmännerstimmen, die er für den Wahlsieg benötigt. In den noch ausstehenden, entscheidenden Rennen, darunter in den Staaten Michigan und Wisconsin, liegt er in Führung.