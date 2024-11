US-Wahl 2024

US-Wahl Verhelfen die jungen Männer Trump zum Sieg? Stand: 06.11.2024 08:23 Uhr

Noch steht kein Gewinner fest, doch ein Erfolg Trumps bei der US-Wahl zeichnet sich allmählich ab. Vor allem bei jungen Männern und bei Latinos konnte der Republikaner punkten.

Der US-Republikaner Donald Trump ist nur noch einen Schritt entfernt von der Rückkehr ins Weiße Haus. Am frühen Morgen hat er mit Pennsylvania, North Carolina und Georgia drei der sieben Swing States für sich entschieden, jeweils mit einem deutlichen Abstand.

Die 19 Stimmen der Wahlleute in Pennsylvania sind zentral, um über die Hürde von 270 Wahlleuten zu kommen und als Sieger der Präsidentenwahl festzustehen. Auch in Wisconsin und Michigan zeichnet sich jeweils ein Vorsprung für Trump ab.

Erfolge bei sehr jungen Männern

Zwei Bevölkerungsgruppen, die überwiegend demokratisch wählen, werden Trump zu diesem Erfolg verhelfen. Bei den Wählerinnen und Wählern unter 30 Jahre hat er deutlich aufgeholt, etwas deutlicher noch bei sehr jungen Männern. Für diese Gruppe spielen die steigenden Preise, vor allem auch die hohen Mieten dort, wo die Jobs entstehen, eine zentrale Rolle.

Trump hatte die Lage der Wirtschaft und die Inflation in den Mittelpunkt seines Wahlkampfs gestellt. Und über die Hälfte der am Wahltag befragten gab an, aus diesem Grund für Trump gestimmt zu haben.

Unterstützung für Trumps Migrationspolitik

Deutlich zugelegt hat Trump auch in der Gruppe der Latinos, hier hat er seinen Rückstand gegenüber der vergangenen Wahl von damals über 20 auf acht Punkte verringern können. Viele dieser spanischstämmigen Einwanderer sind konservativ, sie wehren sich gegen liberale Abtreibungsgesetze. Und viele, die mitunter selbst einmal illegal in die USA eingewandert sind, unterstützen Trumps Pläne, die Grenze im Süden weiter abzuriegeln.

Gesichert ist nun der politische Wechsel im US-Senat. Die Republikaner haben inzwischen 51 Sitze sicher und werden damit die Führung der Kammer von den Demokraten übernehmen.