US-Wahl 2024

eilmeldung Mehrheit der Wahlleute erreicht Republikaner Trump gewinnt US- Präsidentenwahl Stand: 06.11.2024 11:52 Uhr

Mit den Stimmen aus dem Swing State Wisconsin steht fest: Der Republikaner Trump hat die erforderliche Mehrheit an Wahlleuten erreicht und wird nächster US-Präsident. Zum Sieg verhalfen ihm Erfolge in den umkämpften Staaten Pennsylvania, Georgia und North Carolina.

Der republikanische Kandidat Donald Trump hat die US-Präsidentschaftswahl gewonnen. Mit den zehn Wahlleuten aus dem Swing State Wisconsin bekam er dazu die nötige Mehrheit. Nach Daten von Reuters/Edison Research konnte der 78-Jährige bislang insgesamt 279 Wahlleute auf sich versammeln - gereicht hätten 270.

Zum Sieg verholfen haben dem Republikaner Erfolge in den wichtigen umkämpften Bundesstaaten Pennsylvania, Georgia und North Carolina. Relativ früh am Wahlabend stand fest, dass Trump in den Bundesstaaten gewonnen hatte, in denen sein Sieg ohnehin als sicher galt - so etwa in Florida, Iowa und South Carolina.

Harris sagt Auftritt ab

Auch die demokratische Kandidatin Kamala Harris hatte sich erwartungsgemäß in einer Reihe von Bundesstaaten durchgesetzt, unter anderem in New York, Massachusetts und Illinois. Insgesamt kommt sie bisher auf 223 Wahlleute-Stimmen.

Mit Harris unterliegt erneut eine Kandidatin der Demokraten, die als erste Frau ins Weiße Haus einziehen wollte, gegen Trump. 2016 schlug er überraschend die einstige US-Außenministerin und Präsidentengattin Hillary Clinton.

Ein Auftritt von Harris bei der Wahlparty der Demokraten in Washington wurde abgesagt. "Sie werden heute Abend nichts von der Vizepräsidentin hören, aber Sie werden morgen von ihr hören", erklärte Cedric Richmond von der Harris-Kampagne.

Weitere Informationen in Kürze.