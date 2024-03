liveblog "Super Tuesday" bei US-Vorwahlen ++ Erste Wahllokale schließen - Trump vorn ++ Stand: 06.03.2024 01:56 Uhr

Beim "Super Tuesday" der US-Vorwahlen sind die ersten Prognosen aus mehreren Bundesstaaten eingelaufen. Einer Wählerbefragung zufolge könnte ein Schuldspruch der Gunst des republikanischen Anwärters Trump schwer zusetzen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bei den Vorwahlen zum Super Tuesday in den USA deuten sich nach Schließung der ersten Wahllokale Siege des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump an. Der Datenanbieter Edison Research sprach dem Amtsinhaber in der Nacht den Bundesstaat Virginia zu und nicht seiner verbliebenen Rivalin Nikki Haley. Bei den Demokraten gewann der Amtsinhaber Joe Biden erwartungsgemäß in Vermont und in Virginia. In den beiden Ostküsten-Staaten hatten die Wahllokale zuerst geschlossen. Auch in North Carolina entschieden die beiden Männer laut Edison Research ihre jeweiligen Abstimmungen für sich.

Nachwahlbefragungen zum Super Tuesday deuten auf die Bedeutung der Gerichtsverfahren gegen Donald Trump für die Wiederwahlchancen des republikanischen Ex-Präsidenten hin. Wie der Datenanbieter Edison Research bekanntgab, waren 40 Prozent der Teilnehmer an der republikanischen Vorwahl in Virginia der Ansicht, dass Trump bei einem Schuldspruch nicht mehr für das Präsidentenamt geeignet wäre. In North Carolina waren es 32 Prozent und in Kalifornien 23 Prozent.

Virginia hält nach Angaben der Plattform "Ballotpedia" offene Vorwahlen ab, bei denen jeder Wähler bei jeder Partei abstimmen kann. Daher könnten in der Stichprobe auch Demokraten erfasst sein. Die Abstimmung in North Carolina ist dagegen parteigebunden.