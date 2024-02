US-Wahl 2024 - Vorwahlen

Im November 2024 finden in den USA Präsidentschafts- und Kongresswahlen statt. Auf dem möglichen Weg ins Weiße Haus müssen sich Bewerberinnen und Bewerber aber zunächst den parteiinternen Vorwahlen der Republikaner und Demokraten stellen. Wer sich dort durchsetzt, wird im Sommer offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt. Eine Schlüsselrolle bei den Vorwahlen spielt der Super Tuesday am 5. März.

Vorwahlen nach unterschiedlichen Regeln

Delegiertenstimmen sind der wichtigste Faktor bei den Vorwahlen. Wer als Präsidentschaftskandidat oder -kandidatin nominiert werden will, benötigt die Mehrheit der Delegiertenstimmen auf dem Nominierungsparteitag. Die meisten Delegierten sind durch die Vorwahlen auf einen Bewerber oder eine Bewerberin festgelegt. Jeder Bundesstaat stellt eine bestimmte Zahl von Delegierten. Diese werden auf Basis der Stimmanteile bei den Vorwahlen auf die Bewerber verpflichtet. Hinzu kommt eine kleinere Zahl ungebundener Delegierter – meist Abgeordnete oder Parteifunktionäre.



Je nach Bundesstaat und Partei gilt bei den Vorwahlen ein anderes Verfahren: Primary oder Caucus. Bei Vorwahlen nach dem Primary-Modell geben Bürger des betreffenden Bundesstaats in öffentlichen Wahllokalen am Wahltag ihre Stimme ab. Es handelt sich um eine geheime Wahl, die von den Behörden organisiert wird. Im Wesentlichen sind zwei Varianten verbreitet: Bei "closed primaries" dürfen nur Parteimitglieder oder registrierte Anhänger der jeweiligen Partei ihre Stimme abgeben. An "open primaries" dürfen hingegen alle Wahlberechtigten des betreffenden Bundesstaats teilnehmen.



Bei Vorwahlen nach dem Caucus-Modell treffen sich registrierte Mitglieder und Anhänger der jeweiligen Partei zu einer Wahlversammlung auf lokaler Ebene. Sie diskutieren über die Kandidaten und stimmen dann ab – in vielen Fällen offen. Aus den Einzelergebnissen wird ein Ergebnis für den Bundesstaat errechnet. Daraus ergibt sich die Verteilung der Delegiertenstimmen des Bundesstaates auf die Kandidaten. Vorwahlen nach dem Caucus-Prinzip werden von den Parteien selbst organisiert.