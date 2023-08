liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Baerbock begrüßt Ukraine-Gipfel in Dschidda ++ Stand: 06.08.2023 04:53 Uhr

Außenministerin Baerbock hat die Gespräche über eine Friedenslösung für die Ukraine in Saudi-Arabien begrüßt. Der ukrainische Präsident Selenskyj will den Kampf gegen Korruption vorantreiben. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine neue Runde der institutionellen "Säuberung" angekündigt. "Wer auch immer eine Funktion ausübt, ein Militärkommissar, ein Abgeordneter oder ein Beamter, jeder darf nur für die Interessen des Staates arbeiten", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache. Nächste Woche werde man die Arbeit fortsetzen. "Wir werden die staatlichen Einrichtungen von all denen säubern, die versucht haben, alte Gewohnheiten und Schemata zu übernehmen, die die Ukraine jahrzehntelang geschwächt haben."

Selenskyj nannte keine Einzelheiten, wer das Ziel sein könnte. Erst kürzlich hat er jedoch seine Empörung über die bei einer Prüfung der ukrainischen Rekrutierungszentren aufgedeckte Korruption geäußert. Der ukrainische Präsident geht verstärkt gegen Korruption vor, um die Verhandlungen über einen Beitritt zur Europäischen Union und zur NATO voranzutreiben.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Konferenz im saudi-arabischen Dschidda zum Krieg in der Ukraine begrüßt. "Jeder Millimeter Fortschritt in Richtung eines gerechten und fairen Friedens bringt ein Stück Hoffnung für die Menschen in der Ukraine", sagte Baerbock der "Bild am Sonntag". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe "mit seiner Friedensformel dafür einen ganz entscheidenden Pfad aufgezeigt".

Das Signal von Dschidda sei, dass der russische Angriffskrieg auch die Menschen in Afrika, Asien und Südamerika betreffe. Der Krieg habe Auswirkungen deutlich über Europa hinaus, von der Zukunft der internationalen Ordnung über Fragen der Energiesicherheit bis hin zu steigenden Getreidepreisen und der durch Russland so rücksichtslos verschlechterten weltweiten Nahrungsmittelversorgung. Der Blick auf den Krieg sei "aus Pretoria, Brasilia oder Peking ein anderer als aus Europa". Das gemeinsame Verständnis müsse aber die Charta der Vereinten Nationen sein.

Die Beratungen im saudi-arabischen Dschidda zur Beendigung des Ukraine-Kriegs sind ohne offizielle Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Die ukrainische Armee will ihre Drohnenangriffe auf russische Ziele ausweiten. Die Entwicklungen im Liveblog.