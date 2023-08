Krieg gegen die Ukraine Erneut Drohnenangriffe auf Moskau Stand: 01.08.2023 07:06 Uhr

In der Nacht hat es russischen Angaben zufolge wieder Drohnenangriffe auf Moskau gegeben. Eine soll dabei in einen Büroturm geflogen sein. Informationen über Verletzte gibt es laut Moskaus Bürgermeister nicht.

Im Geschäftsviertel der russischen Hauptstadt Moskau ist nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin eine Drohne in einen Büroturm geflogen, der bereits am Wochenende getroffen worden war. Das teilte Sobjanin in seinem Blog im Nachrichtendienst Telegram mit.

Bei dem Vorfall sei die Fassade im 21. Stockwerk beschädigt worden. Informationen über Verletzte gab es Sobjanin zufolge nicht. Rettungskräfte seien vor Ort gewesen. Mehrere Drohnen seien in der Nacht mithilfe von Luftverteidigungssystemen abgeschossen worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Kurz nach dem Drohnenangriff wurde der Verkehr am internationalen Moskauer Flughafen Wnukowo vorübergehend eingestellt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete. Flüge wurden auf andere Flughäfen umgeleitet. Wenig später wurde laut Tass der normale Flugbetrieb wieder aufgenommen.

Drohnenangriff auf Geschäftsviertel

Bereits am Sonntag hatte Russland eigenen Angaben zufolge ukrainische Drohnen abgeschossen, die zwei Bürotürme im Moskauer Geschäftsviertel beschädigt hatten. Moskau liegt rund 500 Kilometer von der Grenze Russlands zur Ukraine entfernt. Das Stadtgebiet und das Umland der russischen Hauptstadt waren seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs zunächst nur selten ins Visier geraten.

Die ukrainischen Drohnenangriffe stehen die allerdings in keinem Verhältnis zu den massenhaften Attacken Russlands in seinem Angriffskrieg. Moskau beschießt auch die Hauptstadt Kiew immer wieder mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Es gab in Kiew Tote, Verletzte und massive Schäden. Russland führt gegen die Ukraine seit mehr als 17 Monaten einen zerstörerischen Angriffskrieg.