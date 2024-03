liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Botschafter in Moskau laut Medien einbestellt ++ Stand: 04.03.2024 09:18 Uhr

Russland hat laut russischen Medienberichten den deutschen Botschafter einbestellt. SPD-Chef Klingbeil hat das Nein des Kanzlers zu "Taurus"-Lieferungen an die Ukraine verteidigt.

Mit Blick auf das abgehörte Gespräch von Bundeswehroffizieren hat die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann davor gewarnt, dass die deutsche Politik "übereinander herfällt". Genau das wolle Russlands Machthaber Putin, sagte sie im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Es sei inhaltlich nichts Neues zutage gekommen, deshalb sehe sie keinen Anlass, sich wochenlang mit dem Thema zu befassen oder gar einen Untersuchungsausschuss einzurichten, wie die Union es erwägt. "Militär muss immer vorbereitet sein, selbst wenn ein Kanzler Nein sagt, falls er seine Meinung ändert", so Strack-Zimmermann. Mit den Hintergründen der Abhöraffäre müsse man sich nun "in Ruhe" und mit "Souveränität" beschäftigen, forderte sie. Es sei keine Überraschung, dass Deutschland abgehört werde.

Allerdings müsse nun schnell geklärt werden, wie die Technik der Bundeswehr und anderer Stellen sicher gemacht werden könne. Deutschland müsse sich besser auf die hybriden Angriffe Russlands vorbereiten. "Ich glaube, dass da bei dem ein oder anderen die Naivität nun erledigt ist", sagte sie.

Unangenehm für den Kanzler sei aber, dass sich seine Argumentation gegen einen "Taurus"-Lieferung - dass man deutsche Soldaten dafür in die Ukraine schicken müsste - als falsch herausgestellt habe.

Das russische Außenministerium bestellt offenbar den deutschen Botschafter Alexander Graf Lambsdorff ein. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf einen nicht näher genannten Insider. Thema ist die von Russland abgehörte Besprechung von Bundeswehroffizieren. Darin geht es um mögliche "Taurus"-Lieferungen an die Ukraine und einen möglichen Angriff Kiews auf eine Brücke auf der Krim. Diese ist von Russland völkerrechtswidrig besetzt besetzt und ist eine zentrale Versorgungsroute für russisches Kriegsmaterial. Was Russland mit der Einbestellung des Botschafters bezwecken will, ist nicht klar.

Nach dpa-Informationen hingegen traf Lambsdorff zu einem Gespräch im russischen Außenministerium ein, das schon länger im Voraus geplant war und nicht erst jetzt eilig angesetzt wurde. Weder die Pressestelle noch der Botschafter selbst waren zunächst für eine Stellungnahme erreichbar.

In der Nähe der russischen Stadt Samara ist der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge eine Eisenbahnbrücke durch die Detonation eines Sprengsatzes beschädigt worden. Der Eisenbahnverkehr über die Brücke sei unterbrochen worden, teilte die Russische Eisenbahn mit. Es seien aber keine Verletzten gemeldet worden.

Russland hat in den letzten Monaten eine Reihe von Angriffen auf seine Industrie- und Logistikinfrastruktur gemeldet, für die es die Ukraine verantwortlich macht. Die Region Samara liegt etwa 1.000 Kilometer von Moskau entfernt im Südwesten Russlands und ist eines der Schwerindustriezentren des Landes.

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil verteidigt das Nein der Bundesregierung zur Lieferung von "Taurus"-Raketen an die Ukraine. "Es ist richtig, dass der Bundeskanzler ein Stoppschild gesetzt hat. Wir werden nicht selbst Kriegspartei", sagt Klingbeil dem Mediendienst "Table.Media". Kanzler und Verteidigungsminister hätten den Einsatz des "Taurus" geprüft und eine Lieferung abgelehnt. "Ich vertraue dem Bundeskanzler und dem Verteidigungsminister, dass sie da richtig liegen."

Dass der französische Präsident Emmanuel Macron öffentlich über den Einsatz von Bodentruppen spekuliert habe, sei falsch gewesen. "Ich hätte mir gewünscht, dass Macron diese Vorschläge intern macht und es nicht gleich eine öffentliche Debatte gibt." Klingbeil verwies auf die Angst der Deutschen vor einem schleichenden Kriegseintritt. "Viele Menschen fragen mich auf Veranstaltungen: Könnt ihr verhindern, dass man in den Dritten Weltkrieg rutscht?" Deshalb sei es wichtig gewesen, dass der Bundeskanzler ein klares Zeichen gesetzt habe.

Der Westen müsse sich jetzt bei der Hilfe für die Ukraine auf Munition und Luftabwehr konzentrieren. "Maximale Stärke, aber nicht so, dass wir am Ende einen unvernünftigen Schritt gehen und in eine Kriegssituation hineinstolpern."