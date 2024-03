liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Brücke zwischen Krim und Festland gesperrt ++ Stand: 03.03.2024 04:11 Uhr

Die Brücke, die die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet, ist laut russischen Angaben gesperrt. Offenbar gab es dort mehrere starke Explosionen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die russische Flugabwehr hat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur RIA 38 von der Ukraine gestartete Drohnen über der Halbinsel Krim zerstört. RIA beruft sich auf das russische Verteidigungsministerium. Nähere Details sind bisher nicht bekannt.

Die Brücke, die die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet, wurde für den Straßenverkehr gesperrt. Dies teilte die von Russland eingesetzte Verwaltung der Brücke über Telegram mit. Auch der Straßenverkehr in der Nähe des Hafens von Feodosia auf der Krim wurde vorübergehend eingeschränkt, so die russischen Verwalter. Zuvor war in ukrainischen und russischen sozialen Medien von mehreren starken Explosionen in der Gegend berichtet worden. Die Berichte über die Explosionen lassen sich unabhängig nicht überprüfen. Von ukrainischer Seite gab es bisher keine Stellungnahme.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Das Bundesverteidigungsministerium prüft derzeit eine Telefonschalte zwischen hochrangigen Offizieren zu einem möglichen "Taurus"-Einsatz durch die Ukraine auf Sicherheitslücken. "Es gibt Anhaltspunkte, dass mit Blick auf die offensichtlich besprochenen Inhalte ein nicht ausreichend sicheres Kommunikationsmittel verwendet wurde. Dies ist unter anderem Gegenstand der weiteren Untersuchungen", sagte die Sprecherin zur Bild am Sonntag. Die Zeitung berichtet weiter unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass für die Schalte keine geschützte Leitung benutzt worden sei. Die Sitzung sei mit dem amerikanischen Konferenz-Programm "WebEx" über eine Büro-Festnetzleitung der Bundeswehr auf die Mobiltelefone der Soldaten abgesetzt worden. Der "BamS" zufolge ermittelt auch der Militärische Abschirmdienst (MAD) in dem Fall.