Gespräch von Luftwaffen-Offizieren Verteidigungsministerium bestätigt Abhörfall Stand: 02.03.2024 15:11 Uhr

Ein Gespräch von Luftwaffen-Offizieren wurde abgehört. Das bestätigte das Verteidigungsministerium dem ARD-Hauptstadtstudio. Experten sprechen von einem "Super-GAU".

38 Minuten ist der Mitschnitt lang - das Verteidigungsministerium hat jetzt dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigt, dass es einen Abhörfall gibt. "Es ist nach unserer Einschätzung ein Gespräch im Bereich der Luftwaffe abgehört worden. Ob in der aufgezeichneten oder verschriftlichten Variante, die in den sozialen Medien kursieren, Veränderungen vorgenommen wurden, können wir derzeit nicht gesichert sagen", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums dem ARD-Hauptstadtstudio.

Kanzler Olaf Scholz Scholz (SPD), der am Vormittag in Rom eine Privataudienz beim Papst hatte, zeigte sich nach Bekanntwerden des Spionagefalls besorgt: "Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit und deshalb wird das jetzt sehr intensiv, sehr sorgfältig und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig."

Luftwaffen-Offiziere im offenen Austausch

In der offenbar am 19. Februar von Russen mitgehörten Internetkonferenz hochrangiger Luftwaffen-Offiziere geht es um die Vorbereitung eines 30-minütigen Briefings für Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zur Machbarkeit eines "Taurus"-Einsatzes in der Ukraine.

Die Offiziere reden offen unter anderem darüber, dass US-amerikanische und britische Militärs in der Ukraine am Boden agieren, und besprechen Möglichkeiten, ukrainisches Personal in Deutschland für den "Taurus"-Einsatz auszubilden. Thema ist auch ein Einsatz der Waffe beispielsweise gegen die Kertsch-Brücke, die das russische Festland mit der Krim verbindet.

"Mehrere Dinge, die Moskau in die Karten spielen"

Verteidigungspolitiker in Berlin fordern jetzt umfassende Aufklärung. Der Unionspolitiker Florian Hahn verlangte, dass der Kanzler im Verteidigungsausschuss zum dem Fall Stellung nimmt. Der Unions-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter schrieb dem ARD-Hauptstadtstudio, er gehe davon aus, dass weitere Gespräche abgehört wurden und zu einem für Russland günstigen Augenblick veröffentlicht werden könnten.

Experten sprechen von einem Super-GAU für die Bundeswehr. Insgesamt herrscht zudem Verwunderung darüber, wie offenkundig leichtfertig das Führungspersonal der Bundeswehr kommuniziert und auf ungeschützten Leitungen hochsensible Inhalte bespricht. "Dieser Vorfall ist durchaus schwerwiegend. Sicherheitspolitisch ist das nahezu ein Super-GAU, weil hier mehrere Dinge erreicht werden, die Moskau in die Karten spielen", sagt der WDR-Investigativreporter Florian Flade. So werde die Sicherheitsstruktur der Bundeswehr bei sensiblen Gesprächen als dilettantisch entlarvt.

Scholz "Taurus"-Position in der Kritik

Zudem widersprächen die Luftwaffen-Offiziere der Darstellung des Kanzlers, der zuletzt eine "Taurus"-Lieferung an die Ukraine mit der Begründung verweigert hatte, dann müssten deutsche Soldaten vor Ort sein.

Aber auch andere hochsensible Informationen hätten die Militärs in dem 38 Minuten langen Mitschnitt preisgegeben: "Letztendlich muss man auch sagen, einige der Partnerstaaten, die USA, Großbritannien und auch Frankreich dürften nicht sehr happy sein, dass sie da hören, dass ihr Personal in der Ukraine bereits präsent ist", sagte Flade.

Welche Konsequenzen die Bundeswehr aus dem mutmaßlichen Spionagefall zieht, ist unklar. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es müsse endlich Schluss sein mit unserer Naivität. Cyberangriffe, Spionage und Desinformation seien bereits heute massiv angestiegen. "Wir müssen dringend unsere Sicherheit und Spionageabwehr erhöhen, denn wir sind auf diesem Gebiet offensichtlich vulnerabel", sagte die FDP-Politikerin.