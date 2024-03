liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj dankt Niederlanden für neue Rüstungshilfen ++ Stand: 02.03.2024 04:12 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den Niederlanden für neue Rüstungshilfen gedankt. Nach dem Verdacht auf russische Spionage bei der Luftwaffe fordert die Politik Aufklärung. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages, Konstantin von Notz (Grüne), fordert Aufklärung über Berichte, wonach Kommunikation der Luftwaffe durch Russland abgehört worden sein soll. "Sollte sich diese Geschichte bewahrheiten, wäre das ein hochproblematischer Vorgang", sagte er dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". "Es stellt sich die Frage, ob es sich hier um einen einmaligen Vorgang oder ein strukturelles Sicherheitsproblem handelt. Ich erwarte umgehende Aufklärung aller Hintergründe."

In russischen Medien soll zuvor über ein möglicherweise abgehörtes Gespräch über "Tauraus"-Lieferungen berichtet worden sein. Der Vize-Vorsitzende des Geheimdienst-Kontrollgremiums des Bundestages, Roderich Kiesewetter (CDU), hält die Berichte, wonach Kommunikation der Luftwaffe durch Russland abgehört worden sein soll, für authentisch. "Russland zeigt damit natürlich, wie stark es mit Mitteln von Spionage und Sabotage im Rahmen des hybriden Krieges umgeht. Es ist zu erwarten, dass noch viel mehr abgehört wurde und geleakt wird, um Entscheidungen zu beeinflussen, Personen zu diskreditieren und zu manipulieren", sagte Kiesewetter dem "Handelsblatt"

Nach dem Besuch des niederländischen Regierungschefs Mark Rutte hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj für die Bereitstellung weiterer Rüstungshilfe gedankt. "Heute gibt es ein neues Paket an militärischer Hilfe von den Niederlanden für unsere Soldaten", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Er bezifferte die Waffenlieferungen auf einen Wert von zwei Milliarden Euro im laufenden Jahr. Die Videoaufnahme machte der ukrainische Präsident in der von Russlands Angriffskrieg schwer zerstörten Millionenstadt Charkiw.

Auch die Niederlande haben eine Sicherheitsvereinbarung mit der Ukraine getroffen. Nach Einschätzung Großbritanniens konnte Russland die Rüstungsproduktion hochfahren. Die Entwicklungen im Liveblog zum Nachlesen.