liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ USA: Auflagen für Einsatz von Streumunition ++ Stand: 10.07.2023 01:21 Uhr

Laut US-Regierung hat die Ukraine Einschränkungen beim Einsatz von Streumunition schriftlich festgehalten. US-Präsident Biden ist im Vorfeld des NATO-Gipfels zu Gesprächen in Großbritannien gelandet. Der Liveblog vom Sonntag zum Nachlesen.

Ein NATO-Beitritt der Ukraine kommt für SPD-Chef Lars Klingbeil vor dem Ende des russischen Angriffskriegs nicht in Frage. "Die NATO kann die Ukraine nicht aufnehmen, solange sie im Krieg ist, sonst wären Deutschland und die anderen Bündnisstaaten sofort Kriegspartei", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vom NATO-Gipfel in Vilnius werde dennoch ein klares Signal der engen militärischen Kooperation mit der Ukraine ausgehen, sagte er. Es gehe unter anderem darum, die Ausbildung ukrainischer Soldaten zu stärken und schon jetzt die Ukraine an NATO-Standards heranzuführen. Und zur Frage weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine versicherte Klingbeil: "Was wir wirklich abgeben können, wird geliefert."

Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, hat die Öffentlichkeit über Zusagen der Ukraine beim Einsatz der angekündigten US-Lieferung von Streumunition informiert. Demnach hat die Regierung in Kiew schriftlich zugesichert, die Streumunition nicht auf russischem Territorium und auch nicht in bevölkerten Gebieten einzusetzen.

US-Präsident Joe Biden ist in Großbritannien eingetroffen. Die Air Force 1 des Präsidenten landete am Sonntagabend auf dem Flughafen London Stansted, wie ein mitreisender Reporter berichtete. Am Montag stehen für Biden Treffen mit Premierminister Rishi Sunak im britischen Regierungssitz 10 Downing Street und mit König Charles III. auf Schloss Windsor an. Mit Sunak will Biden eine Reihe bilateraler und globaler Themen besprechen. Zumindest militärisch gilt Großbritannien nach wie vor unumstritten als engster Verbündeter der USA in Europa. Am Montagabend ist Bidens Weiterreise ins litauische Vilnius geplant, wo am Dienstag der NATO-Gipfel beginnt. Zentrales Thema des Gipfeltreffens ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

