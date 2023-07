liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine fordert "deutliche Einladung" der NATO ++ Stand: 09.07.2023 05:16 Uhr

Vor dem NATO-Gipfel in Vilnius dringt der ukrainische Botschafter Makeiev auf eine Perspektive zur Aufnahme in das Verteidigungsbündnis. Russische Paramilitärs geben an, weitere Operationen zu planen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Kurz vor dem NATO-Gipfel dringt die Ukraine weiter auf eine eindeutige Zusage, in das Bündnis aufgenommen zu werden. "Auf dem Gipfel in Vilnius erwarten wir eine klare und deutliche Einladung und Wegweisung zum NATO-Beitritt", sagte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, der Nachrichtenagentur dpa. Auch, wenn der Beitritt nicht von heute auf morgen passieren werde, erwarte man, dass die NATO keine Zweideutigkeit mehr zulasse.

Am Dienstag und Mittwoch kommen die Staats- und Regierungschefs der 31 NATO-Staaten im litauischen Vilnius zusammen, um unter anderem über die Beitrittsperspektive für die Ukraine zu beraten. Makeiev mahnte, mutmaßliche Fehler des NATO-Gipfels in Bukarest 2008 nicht zu wiederholen. Damals hatte sich vor allem Deutschland unter der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel gegen eine schnelle Aufnahme der Ukraine in das Bündnis gestemmt. "Wäre die Ukraine 2014 bereits NATO-Mitglied gewesen, hätte es die Krim-Annexion, den Krieg im Donbass und jetzt den russischen großangelegten Angriffskrieg sicherlich nicht gegeben", sagte der Botschafter den Angaben zufolge weiter.

Das paramilitärische russische Freiwilligenbataillon "Legion Freiheit Russlands" plant nach Angaben eines Sprechers weitere Aktionen im russischen Grenzgebiet. "Im kommenden Monat oder so wird es eine weitere Überraschung geben", sagte Maximillian Andronnikow, der sich Cäsar nennt, in einem Interview der britischen Sonntagszeitung "The Observer". "Das wird unser dritter Einsatz sein", sagte er. Danach werde es einen vierten und einen fünften geben. "Wir haben ehrgeizige Pläne. Wir wollen unser gesamtes Gebiet befreien", so der Sprecher weiter.

Die Gruppe besteht aus russischen Nationalisten, die aktuell auf der Seite der Ukraine kämpfen. Bereits im Mai und Juni waren Kämpfer der "Legion" zusammen mit dem "Russischen Freiwilligenkorps" an Angriffen in der russischen Grenzregion Belgorod nahe der Ukraine beteiligt. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes sollen solche Operationen unter anderem der "Befreiung des Gebiets vom sogenannten Putin-Regime" dienen. Die Regierung in Kiew betont, nichts mit den Angriffen zu tun zu haben.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

