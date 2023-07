liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Biden: Ukraine "noch nicht bereit" für NATO-Beitritt ++ Stand: 08.07.2023 05:34 Uhr

US-Präsident Biden sagt, die Ukraine sei noch nicht bereit für einen NATO-Beitritt. Die Türkei will den Wiederaufbau in der Ukraine unterstützen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Mehr als 9000 Zivilisten sind nach UN-Angaben seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine getötet worden. Darunter seien 500 Kinder, erklärte die UN-Mission zur Überwachung der Menschenrechte in der Ukraine (HRMMU) anlässlich des 500. Tags seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Nach Einschätzungen von UN-Vertretern liegt die tatsächliche Zahl der zivilen Todesopfer allerdings deutlich höher.

Die Türkei will nach Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan den Wiederaufbau in der Ukraine unterstützen. Das sagte der türkische Staatschef nach dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Istanbul.

US-Präsident Joe Biden hält einen raschen Beitritt der Ukraine zur NATO für unrealistisch. "Ich glaube nicht, dass sie für die Mitgliedschaft in der NATO bereit ist", sagte Biden in einem beim US-Sender CNN veröffentlichten Interview-Ausschnitt. Er glaube, es gebe unter den NATO-Mitgliedstaaten noch keine Einigkeit darüber, ob man die Ukraine"«jetzt, mitten im Krieg", in das Bündnis aufnehmen solle oder nicht.

Wenn man das täte, sei man auch verpflichtet, jeden Zentimeter des NATO-Territoriums zu verteidigen. Wenn der Krieg dann weiterginge, befänden sich alle NATO-Partner im Krieg.