Russlands Krieg gegen die Ukraine Kiew meldet Eroberung von Anhöhen um Bachmut Stand: 10.07.2023 18:15 Uhr

Bisher bleibt die ukrainische Gegenoffensive hinter den eigenen Erwartungen zurück. Jetzt meldet Kiew, wichtige Schlüsselpositionen um das lang umkämpfte Bachmut von der russischen Armee zurückerobert zu haben.

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben die Kontrolle über wichtige Anhöhen bei Bachmut im Gebiet Donezk von den russischen Truppen zurückerlangt.

"In Bachmut halten unsere Verteidiger seit mehreren Tagen die Eingänge, Ausgänge und Feindbewegungen in der Stadt unter Feuerkontrolle", schrieb Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar bei Telegram. "Während des Vormarsches haben unsere Soldaten die Kontrolle über wichtige Kommandohöhen um Bachmut übernommen", so Maljar weiter.

Der Oberkommandierende der Landstreitkräfte, Olexander Syrskyj, hatte ebenfalls mitgeteilt, dass die russischen Truppen bei Bachmut zurückgedrängt worden seien. "Der Feind befindet sich in der Falle", so der Generaloberst.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Kiew: Mehr als 200 Quadratkilometer zurückerobert

Im Mai hatten russische Truppen verkündet, die stark zerstörte Stadt mit einst mehr als 70.000 Einwohnern mit der Hilfe der Söldnergruppe Wagner nach Monaten verheerender Kämpfe erobert zu haben. In den vergangenen Wochen meldete wiederum die ukrainische Armee Fortschritte rund um die Stadt.Sie hatte Anfang Juni ihre seit langem erwartete Gegenoffensive zur Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete im Osten und Süden des Landes gestartet, die jedoch bisher die Erwartungen Kiews nicht erfüllen konnte.

"Wir alle würden uns wünschen, dass die Gegenoffensive in kürzerer Zeit abgeschlossen wäre. Aber es gibt eine Realität. Heute ist die Initiative auf unserer Seite", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj dem US-Fernsehsender ABC im Vorfeld des NATO-Gipfels in Litauen. "Wir machen Fortschritte. Wir stecken nicht fest", so Selenskyj weiter.

Seit Beginn der Offensive hat die ukrainische Armee Vizeverteidigungsministerin Maljar zufolge in der Ostukraine insgesamt 24 Quadratkilometer befreit. In der Südukraine seien es gut 169 Quadratkilometer. In der vergangenen Woche seien in Summe in beiden Richtungen etwa 14 Quadratkilometer hinzugekommen.