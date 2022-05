++ Russland will laut Lawrow Atomkrieg verhindern ++

Russlands Außenminister Lawrow behauptet, sein Land setze sich dafür ein, einen Atomkrieg zu verhindern. Die Ausbildung ukrainischer Soldaten an westlichen Waffen kann laut einem Gutachten eine Kriegsbeteiligung darstellen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Lawrow: 9. Mai kein relevantes Datum für Ukraine-Operation

Der bevorstehende Jahrestag des Sieges am Ende des Zweiten Weltkriegs wird laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow keinen Einfluss auf die militärischen Operationen in der Ukraine haben. "Unsere Soldaten werden ihre Handlungen nicht von einem bestimmten Datum abhängig machen", sagt Lawrow im italienischen Fernsehen auf die Frage, ob der 9. Mai einen Wendepunkt in dem Konflikt markieren werde.

"Wir werden unseren Sieg feierlich begehen, aber der Zeitpunkt und das Tempo der Ereignisse in der Ukraine hängen von der Notwendigkeit ab, die Risiken für die Zivilbevölkerung und die russischen Soldaten zu minimieren."