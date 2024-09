liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Mindestens drei Tote bei Angriff auf Lwiw ++ Stand: 04.09.2024 08:29 Uhr

Bei russischen Luftangriffen auf Lwiw in der Westukraine sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen gestorben. Der ukrainische Außenminister Kuleba hat seinen Rücktritt angeboten. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat seinen Rücktritt angeboten. Das teilt der Präsident des ukrainischen Parlaments, Ruslan Stefantschuk, mit.

Bei erneuten nächtlichen russischen Luftangriffen sind in der westukrainischen Stadt Lwiw nach ukrainischen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Zudem wurden mindestens 23 Menschen bei den Angriffen verletzt, wie Regionalgouverneur Maksym Kosyzkyj im Onlinedienst Telegram mitteilte. Nach Angaben von Lwiws Bürgermeister Andrij Sadowy handelt es sich bei den beiden Opfern um einen Mann und eine Frau.

Zudem sei nach Angaben von Kosyzkyj ein Wohnhaus im Zentrum nahe dem Bahnhof in Brand geraten. Auch zwei Schulen in der Stadt nur 70 Kilometer von Polen entfernt seien beschädigt worden. Die Bahn musste wegen Stromausfällen einige Züge in der Region mit Diesel-Lokomotiven versehen.

Nach dem verheerenden russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Poltawa hat US-Präsident Joe Biden der Ukraine die Lieferung weiterer Flugabwehrsysteme zugesagt. "Ich verurteile diesen abscheulichen Angriff auf das Schärfste", erklärte Biden. Die USA würden die Ukraine weiterhin militärisch unterstützen, "einschließlich der Bereitstellung der Luftverteidigungssysteme und -fähigkeiten, die das Land zum Schutz seiner Grenzen benötigt", so der US-Präsident.

Bei dem am Dienstag erfolgten Angriff auf das zentralukrainische Poltawa waren nach ukrainischen Angaben mindestens 51 Menschen getötet worden.

China und Russland arbeiten einem Bericht zufolge an einer möglichen Teilnahme des chinesischen Präsidenten Xi Jinping am bevorstehenden BRICS-Gipfel in Russland. "Beide Seiten stehen in dieser Angelegenheit in engem Kontakt", zitierte die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass laut einem Bericht der internationale Nachrichtenagentur Reuters den chinesischen Botschafter in Moskau, Zhang Hanhui. Eine Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.

Das Gipfeltreffen soll im Oktober in der russischen Stadt Kasan stattfinden. Zur BRICS-Gruppe der wichtigsten Schwellenländer gehören Brasilien, Russland, Indien, China sowie Südafrika und seit Anfang des Jahres auch Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Xis Teilnahme an dem Treffen wäre von großer politischer Bedeutung, da es sein erster Besuch in Russland seit Beginn des Ukraine-Krieges wäre. China nimmt im Krieg in der Ukraine offiziell eine neutrale Haltung ein, ruft zu diplomatischen Lösungen auf und betont die Bedeutung nationaler Souveränität. Gleichzeitig versucht China seine wirtschaftlichen Interessen im Handel mit Russland zu wahren.

Russland startet nach ukrainischen Angaben erneut einen Drohnenangriff auf Kiew. Die Luftabwehreinheiten der Ukraine sind damit beschäftigt, die Angriffe in den Außenbezirken der Hauptstadt abzuwehren, teilt das ukrainische Militär in der Nacht auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Der Angriff reiht sich in eine Serie von russischen Luftschlägen auf die ukrainische Hauptstadt ein, die in den letzten Wochen verstärkt stattfinden.

Die Ukraine steht vor dem Umbau der Regierung, nachdem mehrere Minister ihren Rücktritt eingereicht haben. Die endgültige Liste aller Änderungen im Kabinett werde am Mittwoch auf der Fraktionssitzung bekanntgegeben, kündigte der Fraktionschef der Präsidentenpartei, David Arachamija an.

