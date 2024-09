liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Behörden melden Tote in Dnipro und Saporischschja ++ Stand: 03.09.2024 07:32 Uhr

Bei Raketenangriffen in Dnipro und Saporischschja sind nach ukrainischen Angaben mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. IAEA-Chef Grossi besucht das Atomkraftwerk Saporischschja. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bei weiteren russischen Angriffen sind nach Angaben ukrainischer Behörden drei Menschen ums Leben gekommen. In der südostukrainischen Oblast Saporischschja seien zwei Menschen getötet worden, darunter ein achtjähriger Junge, teilt der Gouverneur Iwan Fedorow auf Telegram mit. Zudem habe es zwei Verletzte gegeben. Ein zwölfjähriges Mädchen befinde sich auf der Intensivstation. Bei einem Raketenangriff auf die Stadt Dnipro habe es einen Toten gegeben, teilt Gouverneur Serhij Lysak auf Telegram mit.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt ein Treffen mit dem Chef der Internationale Atomenergie-Agentur (IAEA) in Kiew an. Es soll nach dem Besuch von Rafael Grossi im Atomkraftwerk Saporischschja stattfinden, sagt Selenskyj in einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video. Leider sei es der Ukraine in dieser Phase des Krieges nicht möglich, die Kontrolle über das Kraftwerk zurückzugewinnen.

Es wäre für die Ukraine sicherer, die Kontrolle über das Kraftwerk in Saporischschja zu erlangen, aber im Moment sehe ich auf dem Schlachtfeld keine solchen Möglichkeiten, und die, die es wahrscheinlich gibt, sind gefährlich.

Grossi hatte zuvor über den Kurznachrichtendienst X mitgeteilt, er sei auf dem Weg zum Kraftwerk, um "unsere Hilfe fortzusetzen und einen Atomunfall zu verhindern". Das größte Atomkraftwerk Europas ist seit den ersten Tagen der russischen Invasion 2022 in russischer Hand. Beide Seiten werfen sich wechselseitig Angriffe auf die Anlage vor.

Bei einem russischen Raketenangriff auf die zentralukrainische Stadt Dnipro ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen - drei weitere seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Serhij Lysak, über den Nachrichtendienst Telegram mit. Bei dem Angriff seien mehrere Wohnhäuser in einem Stadtviertel beschädigt worden.

