Krieg gegen die Ukraine Mindestens 41 Tote bei russischem Angriff auf Poltawa Stand: 03.09.2024 14:07 Uhr

In der Stadt Poltawa sind nach ukrainischen Angaben mindestens 41 Menschen bei einem russischen Raketenangriff getötet worden. Mehr als 180 Menschen sind verletzt. Die Raketen trafen wohl ein Militär-Ausbildungszentrum und ein Krankenhaus.

Bei russischen Angriffen auf die zentralukrainische Stadt Poltawa sind nach ukrainischen Angaben mindestens 41 Menschen getötet worden. Mehr als 180 weitere Menschen seien verletzt, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram und der Plattform X mit.

Bildungseinrichtung und Krankenhaus getroffen

Das Ziel des Angriffs war offenbar ein militärisches Ausbildungszentrum in der Stadt. Nach Angaben von Selenskyj wurden jedoch eine Bildungseinrichtung und ein benachbartes Krankenhaus in Poltawa von zwei Raketen getroffen. Eines der Gebäude des Instituts für Kommunikation wurde dabei teilweise zerstört.

Menschen seien unter den Trümmern verschüttet worden, sagte der ukrainische Präsident weiter. Viele von ihnen hätten aber gerettet werden können. Angaben von Innenminister Ihor Klymenko zufolge wurden mindestens 25 Menschen aus den Trümmern gerettet.

Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums schlugen die beiden Raketen schon kurz nach dem Beginn des Luftalarms ein, als viele Menschen noch auf dem Weg in die Luftschutzbunker waren. Die Rettungsarbeiten dauerten demnach noch an. Selenskyj ordnete eine umgehende Untersuchung des Vorfalls an. Die Stadt Poltawa liegt südwestlich von der Großstadt Charkiw, im Zentrum der Ukraine.

Selenskyj erneuert Forderungen

Selenskyj erneuerte mit Blick auf den Angriff die Aufforderung an die westlichen Verbündeten, schnell Waffen zur Raketenabwehr zu liefern. "Flugabwehrsysteme und zugehörige Raketen sind in der Ukraine erforderlich und nicht irgendwo in einem Lager", unterstrich der Staatschef.

Der Angriff war offenbar einer der folgenschwersten der russischen Streitkräfte seit Beginn des russischen Krieges in der Ukraine.