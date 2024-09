Krieg gegen die Ukraine Kiew mit Drohnen und Raketen angegriffen Stand: 02.09.2024 09:14 Uhr

In der Nacht hat die Ukraine neue Drohnen- und Raketenangriffe gemeldet - unter anderem auf die Hauptstadt Kiew. Russland berichtet unterdessen, ein Kindergarten sei bei ukrainischem Beschuss beschädigt worden.

Die Ukraine wurde nach eigenen Angaben mit einer Reihe von Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen angegriffen. Betroffen seien die Hauptstadt Kiew und möglicherweise auch andere Städte, teilte die ukrainische Luftwaffe am Morgen mit.

Angesichts einer Reihe von Explosionen in Kiew flüchteten viele Einwohner der Stadt in Luftschutzbunker. Bürgermeister Vitali Klitschko sagte, die Rettungsdienste seien in die Stadtteile Holosijwskij und Solomjanskij gerufen worden. Zwei Menschen seien durch herabstürzende Trümmer abgeschossener Raketen verletzt worden, teilten die örtlichen Behörden mit.

Kesselhaus, U-Bahn-Station und Autos getroffen

Ein Kesselhaus eines Kiewer Wasserwerks wurde teilweise beschädigt, so Klitschko. Mehrere Autos sowie ein Gebäude seien in Brand geraten. Auch der Eingang zu einer U-Bahn-Station, die als Luftschutzraum diente, sei beschädigt worden.

Am Morgen nach den Angriffen inspizieren Ermittler ein Bürogebäude in Kiew, das beschädigt wurde.

Die ukrainische Flugabwehr habe jeweils etwa zehn Marschflugkörper und Drohnen über Kiew abgeschossen. Landesweit beziffert das Militär die Abschüsse auf 9 ballistische Raketen, 13 Marschflugkörper und 20 Drohnen. "Es wird eine Antwort auf alles geben. Der Feind wird es spüren", erklärte der Leiter des ukrainischen Präsidialbüros, Andrij Jermak, bei Telegram.

Auch Charkiw wurde ukrainischen Medienberichten zufolge von einer Explosion erschüttert. Der Chef der gleichnamigen Region, Oleh Synjehubow, bestätigte, dass der Bezirk Industrjalnyj der zweitgrößten ukrainischen Stadt angegriffen worden sei. Ein Wohngebäude und mehrere andere Gebäude seien dadurch in Brand gesteckt worden.

Karte der Ukraine, schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

Russland: Kindergarten bei Angriff beschädigt

Am Sonntag hatte das russische Militär berichtet, es habe 158 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört, die zahlreiche russische Regionen angegriffen hätten. Es soll sich um einen der größten ukrainischen Angriffe im Krieg handeln, den Russland mit seiner Invasion 2022 in die Ukraine angefangen hatte.

In der Stadt Belgorod sei ein Kindergarten fast vollständig zerstört worden, teilte der Gouverneur der gleichnamigen Region, Wjatscheslaw Gladkow, mit. Einige Kindergärten würden nun eine Woche lang geschlossen bleiben, mehrere Schulen sollen demnach den Unterricht online abhalten. Betroffen waren laut dem Verteidigungsministerium in Moskau auch die Regionen Kursk, Brjansk und Woronesch.

Selenskyj: Russland "muss spüren, wie es ist, Krieg zu führen"

In seiner abendlichen Videobotschaft hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die jüngsten Drohnenangriffe seines Militärs gegen Ziele in Russland als Notwendigkeit bezeichnet. "Der terroristische Staat muss spüren, wie es ist, Krieg zu führen", sagte er.

Bereits in der Nacht zu Sonntag hatten ukrainische Kampfdrohnen auf russischem Staatsgebiet angegriffen, unter anderem auch in der Hauptstadt Moskau. Die Planungsstäbe in Kiew arbeiteten nun daran, möglichst viele russische Militäreinrichtungen, russische Logistik und kritische Teile ihrer Militärwirtschaft in Reichweite der ukrainischen Waffen zu bringen.