Krieg gegen die Ukraine Selenskyj präsentiert gelieferte F-16-Kampfjets Stand: 04.08.2024 18:54 Uhr

"Die F-16 sind in der Ukraine" - mit diesen Worten hat Präsident Selenskyj die frisch eingetroffenen Kampfjets vorgestellt. Und er machte klar, dass sein Land noch mehr dieser Jets haben will.

Die Ukraine hat die ersten ersten Kampfflugzeuge vom Typ F-16 aus amerikanischer Produktion erhalten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj präsentierte sie auf einem nicht näher beschriebenen Militärflugplatz. Anlass der Vorstellung war der sogenannte Tag der Luftwaffe.

Selenskyj dankte allen ausländischen Partnern für ihre Unterstützung bei der Beschaffung der Flugzeuge. Er wies aber auch darauf hin, dass der Prozess nicht ohne Probleme abgelaufen sei: "Wir haben viel getan, um die ukrainische Luftwaffe auf einen neuen Standard zu bringen, den der westlichen Kampfflugzeuge", sagte Selenskyj vor den zur Parade angetretenen Soldaten und Piloten und erinnerte an die vielen Treffen und Diskussionen mit ausländischen Partnern über Wege zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung. Vielfach sei dabei das Wort "unmöglich" gehört worden. Doch: "Jetzt ist es eine Realität in unserem Himmel, die F-16 sind in der Ukraine".

Genaue Anzahl der F-16 ist nicht bekannt

Selenskyj machte keine Angaben dazu, wie viele Kampfflugzeuge inzwischen in der Ukraine eingetroffen sind. "Bislang reichen die Anzahl der in der Ukraine vorhandenen F-16 und die Anzahl der bereits ausgebildeten Piloten noch nicht aus", sagte er. Westliche Medien hatten zuletzt berichtete, dass bereits mindestens zehn Maschinen an Kiew übergeben worden seien.

Außerdem benötige die Ukraine noch mehr der Kampfflugzeuge, so Selenskyj. Die Ukraine erwarte aber weitere Lieferungen des Fliegers. Die Niederlande, Dänemark, Norwegen und Belgien haben der Ukraine zusammen mehr als 60 dieser Kampfjets aus amerikanischer Produktion zugesagt und die Ausbildung ukrainischer Piloten und des Bodenpersonals übernommen.

F-16 ist einer der leistungsfähigsten Militärjets

Die Waffen und Ausrüstung der Jets sollen nach amerikanischen Medienberichten aus den USA kommen. Deutschland, das keine F-16 in seinem Bestand hat, trug nicht zu dieser Stärkung der ukrainischen Luftwaffe bei. Das Kampfflugzeug gehört zu den leistungsfähigsten Militärjets weltweit und kommt in mehr als zwei Dutzend Ländern zum Einsatz.

Die Maschinen der US-Firma Lockheed können sowohl in der Luftverteidigung als auch gegen Ziele am Boden eingesetzt werden, also zum Zurückdrängen feindlicher Verbände. Die F-16 ist in der Lage, auch in extrem niedriger Höhe und bei jedem Wetter zu fliegen.

Lieferung der Kampfflugzeuge ist bedeutender Schritt

Die Ankunft der Jets stellt einen Meilenstein für die Ukraine dar, die ihre Lieferung lange gefordert hatte, um der russischen Luftüberlegenheit modernere Kampfflugzeuge entgegensetzen zu können. Die Ukraine verfügte bislang nur über eine Flotte von Kampfflugzeugen aus Sowjet-Zeiten, die der russischen Luftwaffe unterlegen sind. "Dies ist eine neue Entwicklungsstufe für die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte", sagte Selenskyj. Moskau hatte bereits erklärt, die neuen im Westen gebauten Maschinen abschießen zu wollen.