Krieg gegen die Ukraine Tote und Verletzte durch Angriff auf Lwiw Stand: 04.09.2024 10:22 Uhr

Nur einen Tag nach dem schweren Angriff auf die Stadt Poltawa hat Russland erneut Ziele in der Ukraine attackiert. In Lwiw kamen ukrainischen Angaben zufolge mindestens sieben Menschen durch Raketen- und Drohnenangriffe ums Leben.

Russland setzt seine massiven Angriffe mit Raketen und Drohnen auf die Ukraine fort. In der Stadt Lwiw - rund 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt - kamen ukrainischen Angaben zufolge mindestens sieben Menschen durch die Angriffe ums Leben.

Wie der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, beim Messengerdienst Telegram mitteilte, sollen zu den Todesopfern auch drei Kinder und eine Hebamme zählen. Mehr als 30 Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt befände sich nach den Angriffen in medizinischer Behandlung. Etwa 50 Gebäude seien durch die Attacken beschädigt worden, darunter mehrere Wohnhäuser und Kliniken. Ein Wohnhaus im Zentrum nahe dem Bahnhof sei in Brand geraten. Auch zwei Schulen seien beschädigt worden. Unabhängig prüfen lassen sich die Angaben nicht.

Luftalarm bis in die Morgenstunden

Auch die Hauptstadt Kiew und weitere Gebiete der Ukraine wurden Angaben des ukrainischen Militärs zufolge erneut Ziel der russischen Angriffe. Teilweise habe der Luftalarm bis in die Morgenstunden angedauert, weil die Luftwaffe immer noch russische Kampfdrohnen in der Luft geortet habe. Im benachbarten Polen ließ das dortige Einsatzkommando der Streitkräfte zum dritten Mal innerhalb von acht Tagen Luftfahrzeuge aufsteigen, um den Luftraum des NATO- und EU-Mitgliedstaates abzusichern.

Allein in den vergangenen zehn Tagen hat Russland die Ukraine mit Hunderten Raketen und Drohnen attackiert. Erst am Dienstag waren in der zentralukrainischen Stadt Poltawa Behördenangaben zufolge mindestens 47 Menschen durch russische Angriffe getötet worden, mehr als 200 wurden verletzt. Das Ziel war offenbar ein militärisches Ausbildungszentrum in der Stadt. Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte jedoch mit, dass auch eine Bildungseinrichtung und ein benachbartes Krankenhaus von zwei Raketen getroffen wurden.

Die Stadt Poltawa liegt südwestlich von der Großstadt Charkiw, im Zentrum der Ukraine. Dort waren am Wochenende russische Raketen in ein Einkaufs- und ein Veranstaltungszentrum eingeschlagen. Selenskyj zufolge wurden mehr als 50 Menschen durch den Beschuss verletzt.