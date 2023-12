liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet viele Verletzte nach Angriff ++ Stand: 13.12.2023 05:46 Uhr

Bei einem Raketenangriff auf Kiew sind nach ukrainischen Angaben mindestens 45 Menschen verletzt worden. Auch ein Kinderkrankenhaus wurde demnach beschädigt. Die Entwicklungen im Liveblog.

Infolge eines russischen Raketenangriffs auf Kiew sind ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht mindestens 45 Menschen verletzt worden. 18 von ihnen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden, darunter zwei Kinder, schrieb der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, in seinem Telegram-Kanal. Aus einem beschädigten Wohnhaus seien 15 Menschen evakuiert worden, darunter vier Kinder. Auch mindestens zwei weitere Häuser hätten gebrannt, ein Kinderkrankenhaus sei beschädigt worden.

Darüber hinaus sei in einem Bezirk das Wasserversorgungsnetz durch den Aufprall von Raketentrümmer beschädigt worden, schrieb Klitschko weiter. Einsatzkräfte seien vor Ort im Einsatz, um den Schaden schnell zu beheben.

In der Nacht zum Mittwoch waren im Zentrum Explosionen von Flugabwehrraketen zu hören, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur dpa berichtete. Erst danach wurde Luftalarm ausgelöst, der nach rund 40 Minuten wieder aufgehoben wurde. Im Ostteil der Millionenstadt wurden Behördenangaben zufolge aufgrund von herabstürzenden Raketenteilen Häuser beschädigt.

