liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Putin und Kim treffen in Wostotschny ein ++ Stand: 13.09.2023 06:24 Uhr

Nordkoreas Machthaber Kim und Russlands Präsident Putin sind zu Gesprächen am Weltraumbahnhof Wostotschny eingetroffen. Nach einem Angriff auf Sewastopol auf der Krim ist in einer Werft ein Feuer ausgebrochen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russischer Drohnenangriff auf Ismajil

Treffen von Putin und Kim am Weltraumbahnhof Wostotschny

Feuer in Werft in Sewastopol

Bei russischen Drohnenangriffen auf den ukrainischen Hafen Ismajil wurden sechs Menschen verletzt. Das meldet der Gouverneur der Region Odessa, Oleh Kiper. Drohnen hätten Hafengebäude und zivile Infrastruktur getroffen.

Ismajil und Reni sind wichtige Exporthäfen für ukrainisches Getreide und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse.

Der russische Präsident Wladimir Putin ist nach Angaben der staatlichen Agentur TASS am neuen Weltraumbahnhof Wostotschny eingetroffen. Dort wird er mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un zusammentreffen, der ebenfalls mittlerweile vor Ort sein soll.

Der von Russland eingesetzte Gouverneur der Hafenstadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, bestätigt ein Feuer in einer Werft. Mindestens 24 Menschen seien bei dem Raketenangriff verletzt worden.

Rettungskräfte seien vor Ort, es bestehe keine Gefahr für zivile Einrichtungen in der Stadt. In der betroffenen Werft werden offenbar Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte gebaut und repariert.

Nach einem ukrainischen Angriff auf die Bucht von Sewastopol ist nach Angaben der russischen Besatzungsbehörden ein Großfeuer ausgebrochen. Mehrere russische Telegram-Nachrichtenkanäle berichten, es brenne in einer Schiffswerft zum Bau und Reparatur von Einheiten der russischen Schwarzmeerflotte.

Auf X, vormals Twitter, werden bereits Fotos und Videos des Vorfalls geteilt.

Der von Russland eingesetzte Gouverneur der Hafenstadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, meldet ukrainische Raketenangriffe auf die Stadt. Die Flugabwehr sei aktiviert worden, teilte er via Telegram mit. Es sei ein Feuer in einer "nicht-zivilen" Einrichtung ausgebrochen. Details wurden nicht genannt.

Sewastopol wurde bereits mehrfach mit Drohnen angegriffen - ein Raketenangriff wäre aufgrund der großen Entfernung von der Frontlinie ungewöhnlich.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Nach Einschätzung des US-Thinktanks "Institute for the study of war" (ISW) rücken russische Einheiten im Nordosten der Ukraine vor. Geolokalisierte Aufnahmen im Raum Kupjansk-Swatowe-Kreminna belegten dies.

In der Region soll die russische Armee seit Wochen Einheiten zusammenziehen und angreifen lassen. Die ukrainischen Kräfte sind in der Defensive.

Der gepanzerte Zug mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un ist nach Angaben der staatlichen Agentur KCNA in der russischen Grenzstadt Chasan angekommen. KCNA verbreitete Bilder einer Begrüßungszeremonie. Die Reise zeige die "strategische Bedeutung" der bilateralen Beziehungen.

Es ist noch immer unklar, wo Kim den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Gesprächen treffen wird. Daran teilnehmen werde auch Verteidigungsminister Sergej Schoigu, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Bei schweren Angriffen in der Region Donezk sind laut ukrainischen Angaben zwei Menschen getötet und drei verletzt worden. Kiew hat nach eigenen Angaben mehrere Bohrtürme im Schwarzen Meer zurückerobert.