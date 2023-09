liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Putin trifft Kim nach dem Wirtschaftsgipfel ++ Stand: 12.09.2023 05:01 Uhr

Der Kreml hat ein baldiges Vier-Augen-Gespräch von Präsident Putin und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Wladiwostok bestätigt. Die Krim-Brücke wurde erneut kurzzeitig gesperrt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Ukraine meldet die Wiederinbesitznahme die seit 2015 von Russland kontrollierten Boiko-Bohrtürme im Schwarzen Meer. Das teilte der ukrainische Militärgeheimdienst mit, der auch ein Video veröffentlichte, das die Kommandoaktion zeigen soll. Während der Operation von Spezialeinheiten sei ein russisches Su-30-Kampfflugzeug beschädigt worden. In dem zehnminütigen Video werden Soldaten gezeigt, die auf einer Bohrplattform die ukrainische Flagge hissen.

Laut dem Militärgeheimdienst nutzte Russland die Plattformen seit Beginn der Invasion in der Ukraine für militärische Zwecke, insbesondere als Hubschrauberlandeplatz und für Radaranlagen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der südkoreanischen Armee zufolge hat der Zug nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un inzwischen russisches Staatsgebiet erreicht. Nordkoreanische Staatsmedien meldeten bisher lediglich die Abreise aus Pjöngjang.

Kremlsprecher Peskow hat bekannt gegeben, dass der russische Präsident Wladimir Putin und Kim sich in den kommenden Tagen nach dem Wirtschaftsgipfel in Wladiwostok treffen werden. Eine Pressekonferenz nach dem Vier-Augen-Gespräch sei nicht geplant, so Peskow.

Die New Yorker Metropolitan Oper hat bei dem ukrainischen Komponisten Maxim Kolomiiets ein Werk über seit Beginn des russischen Angriffskrieges nach Russland verschleppte Kinder in Auftrag gegeben. Kolomiiets solle das Opernwerk gemeinsam mit dem US-Autor George Brant schreiben, teilte die Oper mit. "Wir sind stolz darauf, die Ukraine weiter an der kulturellen Front zu unterstützen", sagte Met-Chef Peter Gelb. Wann das Werk uraufgeführt wird, ist noch unklar.

Nach ukrainischen Angaben hat Moskau insgesamt etwa 20.000 ukrainische Kinder aus frontnahen Gebieten auf die Krim und nach Russland gebracht. Mehrere Hundert konnten inzwischen wieder in die Heimat zurückkehren.

Die vorübergehende Sperrung der Krim-Brücke ist aufgehoben worden. Das teilte der Betreiber mit, ohne Gründe für die vorangegangene Sperrung zu nennen.

Die Brücke zwischen dem russischen Festland und der annektierten Halbinsel Krim ist vorübergehend für den Verkehr gesperrt worden. Das teilte der von Russland eingesetzte Betreiber via Telegram mit. Ein Grund dafür wurde nicht genannt.

Die Krim-Brücke war in den vergangenen Monaten vermehrt Ziel von Drohnenangriffen aus der Luft und vom Meer aus. Das Bauwerk ist von entscheidender Bedeutung für die Versorgung der Halbinsel.

