Bestätigung des Kreml Kim besucht Putin in Russland Stand: 11.09.2023 16:02 Uhr

Nordkoreas Machthaber Kim reist nur selten ins Ausland. Nun aber wird er nach Kreml-Angaben "in den kommenden Tagen" zu einem Besuch in Russland erwartet. Spekulationen über mögliche Waffendeals machen schon länger die Runde.

Der Kreml hatte sich lange bedeckt gehalten - immer wieder war Putins Sprecher Peskow Fragen nach einem möglichen Treffen des russischen Präsidenten mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un ausgewichen. Es gebe dazu nichts zu sagen, so Peskow lapidar.

Heute dann kam die Bestätigung aus Moskau: Kim werde in den kommenden Tagen zu einem Besuch im fernöstlichen Wladiwostok erwartet. Die Einladung dazu sei vom Kreml erfolgt.

Bislang kein bestätigter Termin

Wann das Treffen genau geplant ist, dazu gibt es keine Informationen. Peskow teilte lediglich mit, dass Kim Jong Un in Begleitung einer Delegation anreise - möglicherweise gebe es auch Verhandlungen unter vier Augen.

Jedenfalls sei es ein separates Treffen, das nicht im Rahmen des östlichen Wirtschaftsforums in Wladiwostok stattfinde, an dem Putin morgen teilnehmen wird, so Peskow. Möglicherweise kommen Kim und Putin also am kommenden Mittwoch zusammen, vermutet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Waffengeschäfte könnten ein Fokus sein

Über die Themen der Gespräche wird schon seit längerem spekuliert. Kim Jong Un könnte mit Putin über Waffengeschäfte sprechen. Nordkorea ist im Besitz erheblicher Mengen mehrerer Arten von Munition, die Russland in der Ukraine einsetzen könnte.

Im Gegenzug dafür könnte Russland, Lebensmittel, Dünger und Energie anbieten, aber auch technische Unterstützung bei der Weiterentwicklung der nordkoreanischen Rüstungsindustrie.

Offenbar ist Kim Jong UN bereits auf dem Weg nach Wladiwostok - südkoreanische Medien hatten unter Berufung auf Geheimdienstinformationen berichtet, sein gepanzerter Zug habe die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang in Richtung Russland verlassen.