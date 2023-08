Überraschungsbesuch in Schweden Selenskyj wirbt um Kampfflugzeug "Gripen" Stand: 20.08.2023 03:11 Uhr

Zu einem Besuch nach Stockholm ist der ukrainische Präsident Selenskyj mit mehr als nur der Bitte um eine eigene Panzerfertigung gekommen. Er ist weiterhin auf der Suche nach Kampfjets - zunächst ohne Erfolg.

Von Niels Walker, ARD-Studio Schweden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kann den Besuch in Schweden zum Teil als Erfolg verbuchen. Das schwedische Panzerfahrzeug "CV90" soll künftig auch in der Ukraine hergestellt werden. Dieser Schritt war bereits länger in der Diskussion. Nun verkündeten der ukrainische Präsident und der schwedische Premierminister Ulf Kristersson gemeinsam auf einer Pressekonferenz das Ergebnis.

"Lassen Sie mich das ganz deutlich sagen, in Sachen Außen- und Sicherheitspolitik ist keine Aufgabe für meine Regierung wichtiger, als die Ukraine zu unterstützen in ihrem Kampf für Freiheit, für territoriale Unabhängigkeit. Die Ukraine kämpft für uns, für alle europäischen Demokratien", sagte Kristersson.

Weitere Unterstützungspakete für die Ukraine

Die beiden trafen sich auf seinem Landsitz Harpsund - etwa 120 Kilometer westlich von Stockholm. Selenskyj bedankte sich in seiner Rede für die breite Unterstützung, die Schweden bisher geleistet hat. Die ist tatsächlich nicht ohne: Schweden hat bereits militärisches Gerät und Munition im Wert von rund 1,4 Milliarden Euro an die Ukraine gespendet. Die Rüstungsindustrie in Schweden hat die Produktion stark ausgebaut.

Weitere Unterstützungspakete für die Ukraine werden bereits geschnürt, sagte Kristersson gewandt an Selenskyj: "Heute sind bereits viele von Schwedens modernsten Waffensystemen im Einsatz, um euer Land und eure tapferen Soldaten zu unterstützen, euch zu verteidigen. Bitte lass mich meinen tiefen Respekt für dich und die Menschen der Ukraine ausdrücken und euren unermüdlichen Verteidigungskampf gegen den russischen Aggressor."

Selenskyj spricht mit Schweden über Kampfjets

Der ukrainische Präsident kam aber mit mehr als nur der Bitte um eine eigene Panzerfertigung. Er ist auch weiterhin auf der Suche nach Kampfflugzeugen für sein Land. In Schweden produziert der Rüstungskonzern Saab den Kampfjet "Gripen". Der ist günstig, leicht zu warten und sehr robust - kann auch auf Schotterpisten landen. Das wäre ein gutes Flugzeug für die Ukraine, sagte Selenskyj.

"Wir haben über eine andere ausgezeichnete schwedische Produktionsfamilie gesprochen: "Gripen" - der Stolz Schwedens. Ich bin sicher, dass wir unsere Freiheit mit "Gripen" besser verteidigen könnten." Und die ukrainischen Piloten hätten bereits Testflüge mit "Gripen" begonnen. Eine Zusage für die Lieferung solcher Jets bekam er jedoch nicht.

Nach den Gesprächen mit dem Premierminister und Militärvertretern wurden Selenskyj und seine Frau noch vom schwedischen Königspaar Carl Gustav und Silvia empfangen.