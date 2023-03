Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich mit Nachdruck für eine internationale strafrechtliche Aufarbeitung des russischen Angriffskriegs ausgesprochen. Das finnische Parlament stimmt über das NATO-Beitrittsgesetz ab. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Ukrainischer Militäranalyst räumt Rückschlag nahe Bachmut ein

Russischen Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Militäranalysten Oleh Schdanow Fortschritte bei der Umzingelung Bachmuts erzielt. Die Truppen hätten einen Keil zwischen die Dörfer Jahidne und Berchiwka getrieben. "Dieser Durchbruch an der Nordflanke von Bachmut stellt eine klare Bedrohung für uns dar", schreibt Schdanow in Kommentaren in den Sozialen Medien.